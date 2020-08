Windows 10 будет рассказывать пользователям о нововведениях, потому что иначе их не замечают

Новая функция «Советы» в Windows 10

Microsoft признала, что уделяет недостаточно внимания информированию пользователей Windows 10 об изменениях, которые приносят крупные обновления функциональности операционной системы. Поэтому компания решила внедрить в ОС новое приложение «Советы» (Tipster), призванное рассказывать обо всех нововведениях очередного апдейта.

Приложение «Советы», по задумке разработчиков, будет автоматически запускаться при первом старте системы после установки обновления. В окне программы будут описаны наиболее значимые изменения релиза.

«Мы знаем, что пользователям не всегда ясно, что изменилось в очередном крупном обновлении, или хотя бы, где найти информацию об этих изменениях, и как опробовать новые функции и улучшения, – говорится в сообщении старшего менеджера программы Windows Insider Брэндона ЛеБлана (Brandon LeBlanc), опубликованном в официальном блоге Windows. – Из-за этого установка обновлений может показаться пустой тратой времени, и нам бы хотелось это изменить».

Только для участников программы Windows Insider

Функция «Советы» на данный момент доступна только участникам открытой программы Windows Insider из США, Великобритании, Австралии, Индии и Канады, использующим канал Dev (в прошлом «Ранний доступ»). Microsoft добавила приложение в предварительную сборку Windows 10 под номером 20190.

Windows 10 расскажет пользователям, что нового в последнем релизе ОС

Добровольцам, которые занимаются тестированием новой сборки, необходимо вручную активировать функцию «Советы». Для этого нужно отметить галочкой (Checkbox) параметр «Показывать экран приветствия Windows…» в разделе «Параметры» -> «Система» -> «Уведомления и действия» (“Show me the Windows welcome experience” -> Settings -> System -> “Notifications & Actions”).

Расширенные настройки графики

Другое полезное изменение, которое сейчас тестируется в рамках программы Windows Insider, касается расширения перечня доступных параметров графики.

Опытные пользователи Windows 10 смогут самостоятельно выбирать GPU по умолчанию

Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, какой именно видеоадаптер (GPU) из имеющихся в системе, будет использоваться по умолчанию в режиме высокой производительности (применяется, в частности, при запуске игровых приложений). Данная опция доступна на странице «Параметры» -> «Система» -> «Дисплей» -> «Настройки графики» или «Параметры» -> «Игры» -> «Настройки графики» (Settings -> System -> Display -> “Graphics settings or Settings” -> Gaming -> “Graphics settings”).

Windows 10 позволит сопоставить любому приложению используемый при его запуске GPU

Также можно указать, какой именно видеоадаптер должен использоваться при запуске того или иного приложения при помощи новой опции “Specific GPU”.

Другие изменения, которые ожидают Windows 10 в будущем

В середине августа 2020 г. CNews писал, что в будущем Microsoft модифицирует буфер обмена Windows 10, добавив в него возможность синхронизации скопированного текста между устройствами и упростив копирование изображений и HTML-контента. Также в нем появятся опции вставки смайликов и GIF-анимаций в мессенджеры.

В первых числах июля 2020 г. с появлением Windows 10 с индексом 20161 вместо привычной всем «Панели управления» по клику на ее иконку стало открываться меню «Параметры», которое Microsoft продвигает со времен Windows 8 в качестве замены этой самой «Панели». До финальных сборок системы это новшество пока не дошло, но может появиться в последующих обновлениях.

В начале августа 2020 г. Microsoft решила модифицировать «Диспетчер устройств» (Device Manager) путем удаления из него очень полезной функции. В одной из тестовых сборок Windows «Диспетчер» лишился возможности поиска драйверов для «железа» в интернете – теперь он умеет искать только в локальных папках. Сделано это, как и в случае с «Панелью управления», для продвижения меню «Параметры».

Последнее на момент публикации материала стабильное обновление для Windows 10, версию 2004, компания Microsoft, как сообщал CNews, выпустила в мае 2020 г. Релиз следующего крупного апдейта следует ожидать осенью 2020 г.