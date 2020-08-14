Windows 10 будет рассказывать пользователям о нововведениях, потому что иначе их не замечают
Новая функция «Советы» в Windows 10
Microsoft признала, что уделяет недостаточно внимания информированию пользователей Windows 10 об изменениях, которые приносят крупные обновления функциональности операционной системы. Поэтому компания решила внедрить в ОС новое приложение «Советы» (Tipster), призванное рассказывать обо всех нововведениях очередного апдейта.
Приложение «Советы», по задумке разработчиков, будет автоматически запускаться при первом старте системы после установки обновления. В окне программы будут описаны наиболее значимые изменения релиза.
«Мы знаем, что пользователям не всегда ясно, что изменилось в очередном крупном обновлении, или хотя бы, где найти информацию об этих изменениях, и как опробовать новые функции и улучшения, – говорится в сообщении старшего менеджера программы Windows Insider Брэндона ЛеБлана (Brandon LeBlanc), опубликованном в официальном блоге Windows. – Из-за этого установка обновлений может показаться пустой тратой времени, и нам бы хотелось это изменить».
Только для участников программы Windows Insider
Функция «Советы» на данный момент доступна только участникам открытой программы Windows Insider из США, Великобритании, Австралии, Индии и Канады, использующим канал Dev (в прошлом «Ранний доступ»). Microsoft добавила приложение в предварительную сборку Windows 10 под номером 20190.
Добровольцам, которые занимаются тестированием новой сборки, необходимо вручную активировать функцию «Советы». Для этого нужно отметить галочкой (Checkbox) параметр «Показывать экран приветствия Windows…» в разделе «Параметры» -> «Система» -> «Уведомления и действия» (“Show me the Windows welcome experience” -> Settings -> System -> “Notifications & Actions”).
Расширенные настройки графики
Другое полезное изменение, которое сейчас тестируется в рамках программы Windows Insider, касается расширения перечня доступных параметров графики.
Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, какой именно видеоадаптер (GPU) из имеющихся в системе, будет использоваться по умолчанию в режиме высокой производительности (применяется, в частности, при запуске игровых приложений). Данная опция доступна на странице «Параметры» -> «Система» -> «Дисплей» -> «Настройки графики» или «Параметры» -> «Игры» -> «Настройки графики» (Settings -> System -> Display -> “Graphics settings or Settings” -> Gaming -> “Graphics settings”).
Также можно указать, какой именно видеоадаптер должен использоваться при запуске того или иного приложения при помощи новой опции “Specific GPU”.
Другие изменения, которые ожидают Windows 10 в будущем
В середине августа 2020 г. CNews писал, что в будущем Microsoft модифицирует буфер обмена Windows 10, добавив в него возможность синхронизации скопированного текста между устройствами и упростив копирование изображений и HTML-контента. Также в нем появятся опции вставки смайликов и GIF-анимаций в мессенджеры.
В первых числах июля 2020 г. с появлением Windows 10 с индексом 20161 вместо привычной всем «Панели управления» по клику на ее иконку стало открываться меню «Параметры», которое Microsoft продвигает со времен Windows 8 в качестве замены этой самой «Панели». До финальных сборок системы это новшество пока не дошло, но может появиться в последующих обновлениях.
В начале августа 2020 г. Microsoft решила модифицировать «Диспетчер устройств» (Device Manager) путем удаления из него очень полезной функции. В одной из тестовых сборок Windows «Диспетчер» лишился возможности поиска драйверов для «железа» в интернете – теперь он умеет искать только в локальных папках. Сделано это, как и в случае с «Панелью управления», для продвижения меню «Параметры».
Последнее на момент публикации материала стабильное обновление для Windows 10, версию 2004, компания Microsoft, как сообщал CNews, выпустила в мае 2020 г. Релиз следующего крупного апдейта следует ожидать осенью 2020 г.