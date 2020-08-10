Apple разоряет крошечный стартап из-за логотипа в виде груши

Яблоко против груши

Корпорация Apple обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США с возражением по поводу регистрации логотипа стартапа Prepear, который представляет собой грушу, в качестве товарного знака.

Логотип Prepear, по мнению представителей Apple, вызывает у потребителя ассоциации с ее собственным фирменным товарным знаком – надкусанным яблоком. Об этом сообщило издание MacRumors со ссылкой на 352-страничный документ, загруженный в электронную систему американского ведомства.

Prepear – это мобильное приложение для iOS и Android, предназначенное для составления программы питания, составления списка покупок и помогающее пользователям находить рецепты. Логотип приложения представляет из себя минималистичное изображение слегка наклоненной вправо зеленой груши с небольшим листком.

Логотипы Prepear (слева) и Apple (справа)

Разработчики из Prepear говорят, что расходы на юристов, оцениваемые в «тысячи долларов», серьезно ударили по компании. По их словам, скромному стартапу со всего пятью сотрудниками в штате уже пришлось расстаться с одним из коллег из-за финансовых трудностей.

Представители компании также отмечают, что ранее Apple оспорила десятки других заявок на регистрацию «фруктовых» товарных знаков, которые были поданы небольшими компаниями, причем даже в тех случаях, когда логотип совершенно не напоминал принадлежащий Apple. Также внимание юристов компании из Купертино в прошлом привлекли логотип норвежской политической партии (Fremskrittspartiet или «Партия прогресса») и эмблема немецкого туристического веломаршрута Apfelroute.

Впрочем, иногда Apple и самой приходится биться за право использования собственных товарных знаков. К примеру, в мае 2020 г. CNews писал о разбирательстве между Apple и производителем смартфонов IGB Electronica, который пыталась добиться эксклюзивного права на использование торговой марки "iPhone" на территории Бразилии.

Претензии со стороны Apple

Apple, как следует из документов, предлагает «идентичные и/или тесно связанные товары и услуги», а также имеет в своем распоряжении «сервисы, имеющие отношение к компьютерному ПО, здравоохранению, питанию и социальным сетям». Таким образом, приложение в сфере планирования питания аналогичное Prepear вполне могло бы входить в экосистему Apple.

Другими словами, в калифорнийской компании считают, что, увидев логотип Prepear, потребитель может посчитать приложение продуктом Apple, учитывая якобы имеющее место визуальное сходство.

Реакция Prepear

Один из основателей Prepear Рассел Монсон (Russell Monson) создал петицию на change.org под названием «Спасите грушу от яблока!» (“Save the Pear from Apple!”) в надежде убедить Apple отказаться от претензий в адрес компании. Кроме того, в петиции технологических гигантов призывают отказаться от злоупотребления своим финансовым положением и преследования небольших компаний, которые и так испытывают трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Петиция Монсона на момент публикации данного материала собрала около 24 тыс. подписей.

Другой сооснователь компании – Натали Монсон (Natalie Monson), в Instagram написала, что она не пытается повлиять на людей, чтобы те прекратили пользоваться продукцией Apple. Вместо этого она хочет выступить против позиции крупной компании, которая пытается бороться с малым бизнесом.

«Я считаю своим моральным долгом выступить против агрессивных действий Apple против малого бизнеса в правовом поле и бороться за право сохранить наш логотип, – заявила Монсон. – Мы защищаемся от Apple не только для того, чтобы сохранить наш логотип, но и для того, чтобы донести до крупных технологических компаний мысль, что издевательство над представителями малого бизнеса имеют последствия».