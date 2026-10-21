МТС испытала цифровое решение для координации спасателей на Полярном Урале

ПАО «МТС» реализовала пилотный проект по оснащению аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа («Ямалспас») системой выделенной цифровой радиосвязи, которая позволяет сокращать время поисковых операций в суровых условиях Арктики с нескольких суток до нескольких часов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поисково-спасательную систему развернули в природном парке «Ингилор» - точке притяжения туристов, который уникален своим арктическим ландшафтом, древними геологическими объектами и крупнейшим в мире питомником овцебыков. Техническое решение включает в себя спутниковое носимое оборудование и цифровые рации DMR, которые обеспечивают связь спасателей с диспетчерским центром в условиях отсутствия сигналов сетей операторов связи, в том числе в горной местности и тундре Крайнего Севера с перепадами высот. В случае увеличения площади поисково-спасательных работ применяются мобильные ретрансляторы, которые обеспечивают полное покрытие радиосвязью для оперативного взаимодействия группы «Ямалспаса».

Цифровое решение МТС позволяет автоматически передавать геолокацию спасателей и путешественников, в режиме онлайн фиксировать переговоры спасательной группы, также просматривать историю перемещений всех членов команды. В случае внештатной ситуации, благодаря помехозащитному устройству, сигналы бедствия осуществляются с высоким качеством звука, чтобы была возможность прослушать детали происходящего и вызвать дополнительные группы. Система позволяет развернуть сеть Wi-Fi для звонков в мессенджерах. Передача данных идет по выделенному каналу связи, в труднодоступных местах скорость достигает 15 Мбит/сек.

«С развитием внутреннего туризма Ямал привлекает большое количество путешественников из разных регионов страны. Помимо знакомства с национальной кухней и традициями кочевых народов Севера туристы зачастую отправляются в природный парк «Ингилор», чтобы порыбачить, увидеть жемчужину Полярного Урала — Ледник романтиков на южном склоне горного массива Рай-Из, Нефритовую долину, овцебыков на Кордоне Морозова, а также запечатлеть северное сияние. Для удобства туристов ранее мы расширили покрытие LTE в начале маршрута по горному Заполярью, а сейчас наши цифровые решения могут своевременно помочь, например, при восхождении на гору в условиях плохой видимости, низких температур, а главное - сделать путешествия более безопасными», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.