Разделы

ПО Телеком
|

МТС испытала цифровое решение для координации спасателей на Полярном Урале

ПАО «МТС» реализовала пилотный проект по оснащению аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа («Ямалспас») системой выделенной цифровой радиосвязи, которая позволяет сокращать время поисковых операций в суровых условиях Арктики с нескольких суток до нескольких часов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поисково-спасательную систему развернули в природном парке «Ингилор» - точке притяжения туристов, который уникален своим арктическим ландшафтом, древними геологическими объектами и крупнейшим в мире питомником овцебыков. Техническое решение включает в себя спутниковое носимое оборудование и цифровые рации DMR, которые обеспечивают связь спасателей с диспетчерским центром в условиях отсутствия сигналов сетей операторов связи, в том числе в горной местности и тундре Крайнего Севера с перепадами высот. В случае увеличения площади поисково-спасательных работ применяются мобильные ретрансляторы, которые обеспечивают полное покрытие радиосвязью для оперативного взаимодействия группы «Ямалспаса».

Цифровое решение МТС позволяет автоматически передавать геолокацию спасателей и путешественников, в режиме онлайн фиксировать переговоры спасательной группы, также просматривать историю перемещений всех членов команды. В случае внештатной ситуации, благодаря помехозащитному устройству, сигналы бедствия осуществляются с высоким качеством звука, чтобы была возможность прослушать детали происходящего и вызвать дополнительные группы. Система позволяет развернуть сеть Wi-Fi для звонков в мессенджерах. Передача данных идет по выделенному каналу связи, в труднодоступных местах скорость достигает 15 Мбит/сек.

«С развитием внутреннего туризма Ямал привлекает большое количество путешественников из разных регионов страны. Помимо знакомства с национальной кухней и традициями кочевых народов Севера туристы зачастую отправляются в природный парк «Ингилор», чтобы порыбачить, увидеть жемчужину Полярного УралаЛедник романтиков на южном склоне горного массива Рай-Из, Нефритовую долину, овцебыков на Кордоне Морозова, а также запечатлеть северное сияние. Для удобства туристов ранее мы расширили покрытие LTE в начале маршрута по горному Заполярью, а сейчас наши цифровые решения могут своевременно помочь, например, при восхождении на гору в условиях плохой видимости, низких температур, а главное - сделать путешествия более безопасными», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN

Российские власти ищут в Индии фабрики для выпуска российских чипов

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2026

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Veon потратил $207 миллионов на покупку постсоветского сотового оператора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще