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Компания Sven представила новую портативную акустическую систему

Компания Sven представила новую портативную акустическую систему с Bluetooth (Арт.: SV-023409), сочетающую в себе профессиональный уровень звука, максимальную автономность и многофункциональность. Новинка, адаптированная для активного образа жизни. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Двухполосная акустическая система оснащена двумя 4-дюймовым низкочастотными динамиками (96 мм) и двумя 1,5-дюймовыми твиттерами (40 мм), что обеспечивает глубокую проработку частотного диапазона от 45 до 20 000 Гц. Выходная мощность 150 Вт (RMS) гарантирует насыщенное и объемное звучание. Благодаря функции беспроводного подключения двух колонок к одному источнику (TWS), пользователи могут мгновенно создать настоящую стереопару, увеличив площадь покрытия звуком в два раза. Это идеальное решение для уличных мероприятий, кемпинга или просторных залов.

Технология NFC (поддерживается на Android 4.1 и выше) позволяет связать смартфон с колонкой в одно касание. Стабильная беспроводная передача сигнала по Bluetooth обеспечивает свободу перемещения на значительном расстоянии. Встроенный литий-ионный аккумулятор с напряжением 7,2 В и емкостью 5100 мА·ч дарит до 15 часов непрерывного воспроизведения музыки. Более того, акустическая система оснащена функцией PowerBank: она не только развлечет вас музыкой, но и зарядит смартфон или другой гаджет, используемый в качестве источника звука.

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Пресс-служба Sven
Компания Sven представила новую портативную акустическую систему

Динамическая RGB-подсветка с несколькими режимами свечения (которую при необходимости можно отключить) создает атмосферу вечеринки. Защита от брызг IPX4 гарантирует, что колонке не страшны случайные капли воды, дождь или брызги у бассейна. Эргономичная ручка для переноски делает транспортировку системы легкой и комфортной.

Любителям петь не придется искать специальные минусовки в интернете. Инновационная функция Vocal Fader автоматически приглушает вокал в любом воспроизводимом треке, создавая качественную инструментальную версию прямо на акустической системе. Это отличное решение для домашних караоке-вечеринок и репетиций.

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Помимо Bluetooth и NFC, система поддерживает воспроизведение музыки с USB-флешек, что порадует меломанов с собственными подборками треков. Наличие линейного входа позволяет подключить колонку к любому внешнему источнику звука по кабелю.

Новинка уже доступна на маркетплейсах.

Краткие технические характеристики: выходная мощность (RMS): 150 Вт (2 × 75 Вт); частотный диапазон: 45–20 000 Гц; динамики: 4’’ НЧ + 1.5’’ твиттер; питание: Li-Ion 7,2 В, 5100 мА·ч / Сеть AC~230В (адаптировано для России); зарядка USB: поддержка QC, PD (9V/2A, 12V/1.5A); защита: IPX4 (влагозащита); габариты: 188 × 185 × 385 мм | Вес: 5,1 кг; особенности: TWS, NFC, Vocal Fader, RGB-подсветка, PowerBank, USB-порт, AUX.

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