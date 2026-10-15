Минэкономразвития России и RWB запустили сеть региональных центров для предпринимателей

Компания RWB и Минэкономразвития России объявили о запуске сети региональных центров поддержки предпринимателей. Центры станут частью цифровой платформы RWB Среда и объединят очную поддержку предпринимателей с сервисами и экспертизой экосистемы RWB. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В региональных центрах можно будет получить консультации по вопросам запуска и развития бизнеса, работы с инструментами Wildberries, аналитики, продвижения и логистики. Специалисты также помогут предпринимателям разобраться в доступных мерах государственной поддержки и возможностях участия в программах развития бизнеса.

Сейчас региональные центры работают в восьми городах: Казань, Иваново, Уфа, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Одним из направлений работы центров станет помощь в адаптации к требованиям законодательства о платформенной экономике. Предприниматели смогут получить информацию об изменениях правил работы цифровых платформ и порядке взаимодействия с ними.

«С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике, который устанавливает правила взаимодействия участников этого рынка. При этом на протяжении всего 2026 г. вопросы взаимодействия малого и среднего бизнеса с цифровыми платформами регулярно находились в поле зрения Минэкономразвития России. Мы проводили рабочие заседания с участием представителей бизнеса и цифровых платформ, профессиональных ассоциаций, обсуждая актуальные вопросы. Создание консультационных центров для предпринимателей — еще один логичный шаг на этом пути. Консультационные центры станут практическим инструментом взаимодействия государства, крупной цифровой платформы и малого бизнеса и помогут предпринимателям оперативно получать информацию и решать бизнес-задачи», — сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Центры будут работать с действующими и начинающими продавцами Wildberries, владельцами пунктов выдачи заказов, производителями, партнерами WB Travel и другими предпринимателями.

«Мы видим, что предпринимателям важно не только иметь доступ к цифровым инструментам, но и понимать, как использовать их для решения конкретных бизнес-задач. В региональных центрах можно будет лично обратиться к специалисту, получить консультацию и сформировать дальнейший план действий. Наша задача — сделать экспертизу и возможности RWB доступными для предпринимателей во всех регионах страны», — отметила директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

В региональных центрах будут проходить индивидуальные консультации, лекции, практикумы и встречи предпринимательского сообщества. Все консультации и открытые мероприятия будут бесплатными.

Как отмечают в Минэкономразвития России, консультационная поддержка — один из самых востребованных видов помощи предпринимателям в Центрах «Мой бизнес». Она необходима на всех этапах развития бизнеса: от запуска компании до ее развития и масштабирования.

«Центры «Мой бизнес» созданы в 2019 г., сегодня по всей стране действует порядка 400 подразделений. Ежегодно за поддержкой в них обращаются порядка 300 тыс. предпринимателей. При этом мы всегда ориентируемся на актуальные вопросы и запросы бизнеса, развивая инфраструктуру поддержки в соответствии с его потребностями. Создание консультационных центров — еще один пример такого подхода. Мы видим запрос бизнеса на оперативную консультационную поддержку в этой сфере и считаем важным обеспечить предпринимателям возможность получить ее в привычной и доступной инфраструктуре Центров «Мой бизнес»», — сказал исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков.

Предприниматели также смогут узнать о возможностях участия в «Платформе роста» – комплексной программе поддержки бизнеса, созданной RWB совместно с Агентством стратегических инициатив. Сегодня программа объединяет более 2000 брендов из 58 регионов России, а также предпринимателей из Узбекистана, Белоруссии и Кыргызстана.