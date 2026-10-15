ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н. Э. Баумана открыли лабораторию инженерного анализа

ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н. Э. Баумана запустили лабораторию, где студенты будут разрабатывать модули инженерного ПО и выполнять расчётное моделирование электронных устройств. Задача проекта — доводить студенческие разработки до прототипов и технологий, готовых к внедрению в индустрии. Лаборатория в МГТУ стала первой из четырех, которые холдинг планирует открыть в ведущих вузах страны в ближайший год. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

По данным Минпромторга, дефицит специалистов в микроэлектронике по итогам 2025 г. составил 5,3 тыс. человек. В тройку самых востребованных профессий вошел инженер-конструктор: по сравнению с 2024 г. спрос на таких экспертов вырос на 47%. На 2026–2030 гг. отрасли прогнозируют потребность еще в 11,9 тыс. специалистов по микроэлектронике и 8,4 тыс. по фотонике. Основная причина дефицита — разрыв между квалификацией выпускников и требованиями работодателей, а также высокая текучесть: 30% молодых специалистов уходят в первый год работы.

ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н. Э. Баумана усиливают практическую подготовку студентов, чтобы после выпуска они были готовы к реальным инженерным задачам. Лаборатория в вузе работает по двум направлениям — «Разработка инженерного ПО» и «Инженерный анализ электроники». Первое курирует кафедра программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий (ИУ7), второе — кафедра конструирования и производства электронной аппаратуры (ИУ4). В лабораторию отобрали 41 студента 3–4 курсов факультета «Информатика и системы управления».

Обе группы работают с «Таумерикс» — российской CAE-платформой для мультидисциплинарного инженерного анализа электроники и фотоники ИТ-холдинга «Т1». Участники первого трека разрабатывают новые инструменты для автоматизации этапов инженерного анализа, которые сегодня требуют ручной работы. Студенты второго трека производят инженерные расчеты и оценивают параметры поведения устройств еще до изготовления физических образцов.

«Инженерный анализ невозможно развивать в отрыве от инженерии. Программисты есть во многих вузах, но именно в МГТУ им. Баумана рядом учатся и те, кто пишет код, и те, кто проектирует реальные приборы. Мы отбирали задачи, которые можно было завершить за семестр, не упрощая их до учебных упражнений. В итоге студент не осваивает отдельный инструмент, а проходит весь путь от постановки инженерной задачи до готового решения», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки ИТ-холдинга «Т1».

Занятия в лаборатории интегрированы в учебный процесс: студенты выполняют проекты в формате научно-исследовательских работ (НИРС). Для каждого трека нужны свои базовые знания. На «Инженерном анализе электроники» — основы САПР (систем автоматизированного проектирования), физики и схемотехники. На «Разработке инженерного ПО» — уверенное программирование и понимание искусственного интеллекта на уровне разработчика.

На треке разработки инженерного ПО проекты связаны с автоматизацией инженерных решений. В первой задаче студентам предстоит научить программу самостоятельно перебирать варианты компоновки силовых модулей и подсказывать инженеру, как разместить элементы, чтобы исключить вероятность перегрева. Во второй — разработать алгоритм, который будет определять материал детали: сейчас для десятков однотипных деталей инженер указывает его вручную.

По направлению «Инженерный анализ электроники» студентам предстоит с помощью CAE-системы снизить перегрев печатной платы, оптимизировать силовую шину инвертора и подобрать материал, который отводит тепло от силового модуля к радиатору. Результаты, полученные в лаборатории, помогут ускорить и повысить качество производства электронных устройств, а также сократить затраты на этот процесс. Наработки будут востребованы в добывающей, космической, атомной и других высокотехнологичных отраслях, где аппаратура работает в сложных условиях и к её надёжности предъявляют повышенные требования.

Финальная защита проектов пройдет в декабре 2026 г., лучшие из них выйдут на инженерный хакатон в марте 2027 г. По итогам хакатона студентов-победителей пригласят на оплачиваемую стажировку в ИТ-холдинг «Т1», — там они продолжат работу над MVP проектов.

«Для технического университета сотрудничество с ИТ-компаниями — это возможность постоянно сверять учебную подготовку с тем, как меняется сама отрасль. В случае с ИТ-холдингом «Т1» нам особенно интересен опыт компании в инженерном ПО: это направление находится на пересечении вычислительных технологий и классической инженерии. Мы рады развивать такой формат вместе и рассчитываем, что со временем он станет основой для новых совместных проектов», — сказал Андрей Пролетарский, руководитель Научно-учебного комплекса «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана.