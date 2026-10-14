Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

«РТК-Сервис» стал авторизованным партнером QTech для проектов в госсекторе и телекоме

Системный интегратор «РТК-Сервис» и российский разработчик телекоммуникационного и ИТ-оборудования QTech, заключили партнерское соглашение. РТК-Сервис получил статус авторизованного партнера, что открывает заказчикам доступ к широкой линейке серверных платформ, Ethernet-коммутаторов, систем хранения данных, маршрутизаторов и беспроводного оборудования для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервис».

По данным опроса OCS, 36% российского бизнеса до сих пор не перешли на отечественные сетевые решения, а полностью завершили миграцию лишь 3% компаний. Это означает, что рынок находится в активной фазе перехода, и запрос на проверенные, реестровые решения сохраняется.

Партнерство отвечает на этот запрос: заказчикам в госсекторе, телекоме, финансовом секторе и промышленности нужны не отдельные устройства, а готовые сценарии работы с оборудованием, уже включенным в реестры. При этом критически важно, чтобы решение было проверено в реальной инфраструктуре заказчика до начала проекта, а не после приемки. Статус авторизованного партнера означает для клиентов «РТК-Сервис» доступ к предпродажному тестированию оборудования QTech, в лаборатории интегратора, приоритетную техническую поддержку производителя и подтвержденные сроки поставок по проектам.

QTech — российский производитель телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания является резидентом «Сколково» и располагает собственными R&D-центрами на территории России, где ведется разработка и совершенствование оборудования и встроенного программного обеспечения. Производственные мощности компании расположены в городе Гусев Калининградской области, также производственные мощности размещены в Перми и Железнодорожном. В Саранске осуществляется финальная сборка готовой продукции.

Оборудование QTech внесено в реестр ТОРП Минпромторга России как телекоммуникационное оборудование российского происхождения, а программные решения — в реестр отечественного ПО Минцифры России. Это подтверждает соответствие продукции требованиям для использования в проектах государственных компаний, ведомств и организаций с государственным участием, а также позволяет применять оборудование в программах импортозамещения субъектов критической инфраструктуры.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

«РТК-Сервис» располагает лабораторий тестирования сетевого оборудования, где перед внедрением проводятся испытания для подтверждения корректной работы оборудования в существующей ИТ-инфраструктуре заказчика. Дополнительное преимущество — собственный Центр кибербезопасности, обеспечивающий защиту как ИТ-контура интегратора, так и объектов клиентов.

«Заказчики в госсекторе и телекоме сегодня оказались перед непростым выбором: с одной стороны — требования по импортозамещению, с другой — риск, что новое оборудование не заработает в уже существующей инфраструктуре. Наша задача как интегратора — снять этот риск. Именно поэтому мы развиваем партнерство с QTech: их оборудование уже включено в реестры, а наша лаборатория позволяет проверить его в реальных сценариях заказчика до старта проекта. Фактически мы даем клиенту возможность принять решение на основе результатов испытаний, а не обещаний», — сказал Олег Алленов, заместитель генерального директора, коммерческий директор «РТК-Сервис».

«Интегратор с федеральным охватом и глубокой инженерной школой — это для нас ценный партнер. «РТК-Сервис» понимает, как адаптировать наши серверы и сетевое оборудование под реальную инфраструктуру заказчиков в телекоме и корпоративном секторе. Для нас как производителя это партнерство — прежде всего возможность получать обратную связь от реальных внедрений. Лаборатория «РТК-Сервис» позволяет нам видеть, как оборудование ведет себя в инфраструктуре конкретного заказчика, и учитывать это в development-планах. Мы заинтересованы не просто в поставке, а в том, чтобы наше оборудование становилось для клиента предсказуемым и управляемым решением на годы вперед», — сказал Игорь Зуев, руководитель отдела по работе с партнёрами QTech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

ЦТС отгрузил 50 тыс. российских плат для техники «Катюша»

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия остался месяц

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Таинственная компания начала выплачивать долги российского «убийцы Starlink». Он брал кредиты почти под 30%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще