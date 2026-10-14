«РТК-Сервис» стал авторизованным партнером QTech для проектов в госсекторе и телекоме

Системный интегратор «РТК-Сервис» и российский разработчик телекоммуникационного и ИТ-оборудования QTech, заключили партнерское соглашение. РТК-Сервис получил статус авторизованного партнера, что открывает заказчикам доступ к широкой линейке серверных платформ, Ethernet-коммутаторов, систем хранения данных, маршрутизаторов и беспроводного оборудования для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервис».

По данным опроса OCS, 36% российского бизнеса до сих пор не перешли на отечественные сетевые решения, а полностью завершили миграцию лишь 3% компаний. Это означает, что рынок находится в активной фазе перехода, и запрос на проверенные, реестровые решения сохраняется.

Партнерство отвечает на этот запрос: заказчикам в госсекторе, телекоме, финансовом секторе и промышленности нужны не отдельные устройства, а готовые сценарии работы с оборудованием, уже включенным в реестры. При этом критически важно, чтобы решение было проверено в реальной инфраструктуре заказчика до начала проекта, а не после приемки. Статус авторизованного партнера означает для клиентов «РТК-Сервис» доступ к предпродажному тестированию оборудования QTech, в лаборатории интегратора, приоритетную техническую поддержку производителя и подтвержденные сроки поставок по проектам.

QTech — российский производитель телекоммуникационного и серверного оборудования. Компания является резидентом «Сколково» и располагает собственными R&D-центрами на территории России, где ведется разработка и совершенствование оборудования и встроенного программного обеспечения. Производственные мощности компании расположены в городе Гусев Калининградской области, также производственные мощности размещены в Перми и Железнодорожном. В Саранске осуществляется финальная сборка готовой продукции.

Оборудование QTech внесено в реестр ТОРП Минпромторга России как телекоммуникационное оборудование российского происхождения, а программные решения — в реестр отечественного ПО Минцифры России. Это подтверждает соответствие продукции требованиям для использования в проектах государственных компаний, ведомств и организаций с государственным участием, а также позволяет применять оборудование в программах импортозамещения субъектов критической инфраструктуры.

«РТК-Сервис» располагает лабораторий тестирования сетевого оборудования, где перед внедрением проводятся испытания для подтверждения корректной работы оборудования в существующей ИТ-инфраструктуре заказчика. Дополнительное преимущество — собственный Центр кибербезопасности, обеспечивающий защиту как ИТ-контура интегратора, так и объектов клиентов.

«Заказчики в госсекторе и телекоме сегодня оказались перед непростым выбором: с одной стороны — требования по импортозамещению, с другой — риск, что новое оборудование не заработает в уже существующей инфраструктуре. Наша задача как интегратора — снять этот риск. Именно поэтому мы развиваем партнерство с QTech: их оборудование уже включено в реестры, а наша лаборатория позволяет проверить его в реальных сценариях заказчика до старта проекта. Фактически мы даем клиенту возможность принять решение на основе результатов испытаний, а не обещаний», — сказал Олег Алленов, заместитель генерального директора, коммерческий директор «РТК-Сервис».

«Интегратор с федеральным охватом и глубокой инженерной школой — это для нас ценный партнер. «РТК-Сервис» понимает, как адаптировать наши серверы и сетевое оборудование под реальную инфраструктуру заказчиков в телекоме и корпоративном секторе. Для нас как производителя это партнерство — прежде всего возможность получать обратную связь от реальных внедрений. Лаборатория «РТК-Сервис» позволяет нам видеть, как оборудование ведет себя в инфраструктуре конкретного заказчика, и учитывать это в development-планах. Мы заинтересованы не просто в поставке, а в том, чтобы наше оборудование становилось для клиента предсказуемым и управляемым решением на годы вперед», — сказал Игорь Зуев, руководитель отдела по работе с партнёрами QTech.