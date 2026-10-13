«СерчИнформ КИБ» и InfoDiode подтвердили совместимость

Поставщик комплексов для однонаправленной передачи данных «АМТ-Груп» и компания «СерчИнформ» подтвердили совместимость линейки решений InfoDiode и системы защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ». Результаты тестирований доказали эффективность комплексного применения решений в сетях с разграниченным доступом. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Интеграция усиливает защиту корпоративных данных. InfoDiode обеспечивает безопасную однонаправленную передачу файлов: соединяет два сегмента разного уровня доверия и изолирует критический, чтобы данные шли только в заданном направлении. Перед этим «СерчИнформ КИБ» проверяет информацию из доверенного сегмента, анализирует содержимое и дает команды на блокировку передачи, если находит конфиденциальные сведения. ИБ-специалист получает уведомление об инциденте. Интеграция осуществляется по протоколу ICAP.

«Современные угрозы внутренней безопасности становятся изощреннее, а ландшафт рисков – все менее предсказуемым. Злоумышленники активно используют легитимные пути передачи, чтобы обойти средства защиты. InfoDiode обеспечивает безопасность канала. Но при отправке сведений из закрытого сегмента инсайдеры могут передать не только разрешенные файлы, но и коммерческие документы, архивы служебной переписки, персональную информацию сотрудников и другие важные данные. «СерчИнформ КИБ» выступает вторым уровнем защиты и следит за содержимым отправки. Совместное использование продуктов позволяет минимизировать внутренние риски при работе с данными и выполнить требования регуляторов», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

«При наличии распределенной инфраструктуры с множеством каналов связи риск утечки из доверенного сегмента кратно возрастает. Рынок движется в сторону комплексных эшелонированных решений, где каждый уровень защиты решает свою задачу, а вместе они формируют надежный барьер против современных угроз. Совместное применение InfoDiode и «СерчИнформ КИБ» – пример такой синергии технологий, которая значительно повышает безопасность в динамичной ИТ-среде и помогает соблюдать требования регуляторов. Интеграция обеспечивает многоуровневую внутреннюю защиту доверенного сегмента и физически исключает возможность несанкционированного внешнего доступа к инфраструктуре и закрытым данным», – сказал Сергей Торговцев, технический директор «АМТ-Груп».

«СерчИнформ» регулярно расширяет список интеграций с продуктами отечественных разработчиков. Ранее компания подтвердила совместимость «СерчИнформ КИБ» с операционными системами Astra Linux и «Ред ОС», платформами для совместной работы VK WorkSpace и «МойОфис Документы Онлайн», корпоративным мессенджером Squadus и другими решениями российских компаний.