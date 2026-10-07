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МТС поможет обеспечить связью удаленные и малонаселенные территории Татарстана

МТС выводит на телекоммуникационный рынок России быстровозводимую многофункциональную опору для обеспечения мобильной связью труднодоступных и малонаселенных территорий, где нет возможности подключиться к электросетям. Комплекс представили на форуме «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров оснащена климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором. Она предназначена для работы вдоль автотрасс и железных дорог, на местах добычи полезных ископаемых, строительных площадках, вахтовых поселках, а также для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленности. Дизель-генератор обеспечивает автономную работу базовой станции в течение 12 дней на одной заправке топливом.

Кроме того, к началу 2027 г. МТС планирует развернуть в российских регионах первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов для обеспечения мобильной связи LTE/5G в труднодоступных и малонаселенных территориях. Комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда проедет автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100-200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10-15 км независимо от сложности рельефа.

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«В Татарстане новые технологии могут помочь обеспечить связь на удаленных производствах промышленных предприятий, а также в местах проведения массовых мероприятий, где связь требуется временно и нет технической возможности использовать стандартные решения. Многофункциональная опора и аэромобильные комплексы связи также могут быть актуальны во время поисково-спасательных операций, ликвидации последствий ЧС или экологического мониторинга», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Ранее МТС впервые продемонстрировала АМКС в мае 2026 г. в Нижнем Новгороде. Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа — гексакоптер, на котором подвешивается базовая станция LTE/5G.

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