«Первый Бит» выпустил решение, которое объясняет причины сбоев «1С» человеческим языком с помощью ИИ

Компания «Первый Бит» представила продукт «Бит.Управление производительностью». Это интеллектуальный помощник для ИТ-службы, который кардинально меняет подход к мониторингу «1С». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В отличие от обычных служб мониторинга, «Бит.Управление производительностью» не просто регистрирует перегруз, а помогает быстро разобраться в причинах возникших проблем и оценить их влияние на работу системы в целом, а также дает рекомендации по их решению.

Знакомая ситуация: сервер перегружен, работа стоит, виновных нет

Почти каждый руководитель сталкивался с ситуацией, когда в разгар рабочего дня в «1С» все начинает «висеть»: тормозит выписка счетов, стоят кассы, колл-центр не справляется с входящими звонками, задерживаются отгрузки на складе. Стандартная система мониторинга присылает сухое уведомление: «Процессор сервера перегружен на 100%». Но что это значит для компании?

Системные администраторы разводят руками: «Оборудование перегружено из-за программы «1С», мы ничего сделать не можем». Специалисты «1С» возражают: «Мы ничего не меняли, это проблемы с сервером или сетью» Пользователи не могут работать: бухгалтеры, менеджеры и кладовщики теряют время, пока ИТ-служба ищет причину. Бизнес теряет деньги: простой ключевых процессов длится часами, а цена ошибки измеряется прямыми убытками.

Как «Бит.Управление производительностью» решает эту проблему

Когда происходит инцидент, «Бит.Управление производительностью» отправляет пользователю оповещение со следующим содержанием:

Суть проблемы. Кратко, понятным языком описывается суть проблемы, а также причины и следствия. Это очень удобно, так как это первое, что мы хотим быстро увидеть, когда возникла какая-либо проблема. Картина проблемы описывается максимально понятным языком, доступным не только для профильных специалистов, но также для руководителей ИТ-службы.

Описание причин проблемы. Лаконичное структурированное описание результатов комплексного анализа причин проблемы содержит необходимую информацию, позволяющую сразу перейти к решению самой проблемы, без дополнительного выяснения деталей.

Рекомендации к решению проблемы. Краткие рекомендации по решению проблемы, которые являются отправной точкой для дальнейшей работы ответственного профильного специалиста.

Ссылка на «карточку» инцидента в системе мониторинга. Если для решения проблемы профильным специалистам необходимо получить, какие-либо детальные данные, то они могут из текста оповещения сразу попасть в систему мониторинга, где уже вручную могут получить необходимую информацию.

Благодаря подробному анализу от «Бит.Управление производительностью», среднее время устранения аварии сокращается с нескольких часов (или дней) до нескольких минут.

Программ для мониторинга на рынке хватает, зачем еще одна

Обычный мониторинг лишь кричит: «У тебя проблема!», но совершенно не понимает, почему это произошло и как помочь бизнесу — в отличие от «Бит.Управление производительностью».

«Мы разработали “Бит.Управление производительностью” не как сложную систему, доступную только продвинутым специалистам, а как умного помощника-эксперта со своими “мозгами”. Его главная сила — понимание причин и следствий. Система сразу объясняет проблему доступным языком: кто виноват, влияет ли это на быстродействие и стабильность реальных пользователей, а также что именно нужно сделать, чтобы устранить эту проблему. Это принципиально меняет жизнь компании — с бесконечного “тушения пожаров” на спокойную и стабильную работу с режимом беспрерывного наблюдения» — сказал Роман Шангин, создатель продукта, руководитель Лаборатории производительности «1С», компания «Первый Бит», Челябинск.

Решение подходит как для крупных компаний с высоконагруженными базами «1С», так и средним и небольшим компаниям, где нет штатных экспертов по быстродействию систем «1С».

Еще до официального выхода продукта на рынок, его эффективность уже была подтверждена на практике более чем в 50 компаниях с количеством пользователей от 50 до 2500 на протяжении двух лет. Решение позволило устранить сбои и внезапные «зависания» и обеспечить бесперебойную работу бизнеса в пиковые часы в режиме 24/7.

Пользователи пилотных внедрений «Бит.Управление производительностью» отмечают, что решение позволяет быстро вычислить, где именно расположен проблемный, неоптимизированный код.

«Оптимизация производительности «1С» всегда является большой проблемой, поскольку разработчики пишут код неоптимально, нагрузочное тестирование не всегда есть, а работу СУБД и сервера «1С» админы подчас не умеют качественно и быстро оптимизировать. Проблема производительности «заваливается между стульев» и результата нет, а бизнес страдает. С помощью продукта «Бит.Управление производительностью» мы смогли вывести эти проблемы из тени — декомпозировать на проблемы системного администрирования и проблемы в коде разработчиков. Решили пару конкретных кейсов, когда важнейший отчет для финансовой службы после очередной доработки начал тормозить (выполняться более чем в 100 раз дольше чем раньше), разработчик отчета не смог решить проблему за неделю, с системой «Бит.Управление производительностью» мы это сделали за несколько часов», — сказал Тимур Коровкин, ИТ-директор холдинга «АЛМ-групп».

«Бит.Управление производительностью» доступно в удобном для бизнеса формате: ежегодная подписка; бессрочная лицензия (покупка один раз навсегда).

В каждый вариант поставки уже включены обучение сотрудников компании и прямая линия технической поддержки разработчика.

Чтобы бизнес мог наглядно оценить результат без финансовых вложений, «Первый Бит» предоставляет бесплатный полноценный пробный период на 14 дней.