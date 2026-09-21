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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коровкин Тимур

СОБЫТИЯ


21.09.2026 «Первый Бит» выпустил решение, которое объясняет причины сбоев «1С» человеческим языком с помощью ИИ 1
15.03.2012 Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина строит хранилище данных на базе решений IBM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коровкин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9717 1
9679 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2541 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4540 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 802 1
Часы - Watch 1070 1
Оповещение и уведомление - Notification 6081 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1415 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10816 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3402 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 208 1
Шангин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
Россия - СФО - Новосибирск 4918 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1797 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1333 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2032 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1391 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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