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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шангин Роман

СОБЫТИЯ


21.09.2026 «Первый Бит» выпустил решение, которое объясняет причины сбоев «1С» человеческим языком с помощью ИИ 1
06.06.2019 «Первый бит» повысил эффективность складской деятельности LD 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шангин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 1
9679 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 599 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 398 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2968 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 546 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 209 1
C/C++ - Язык программирования 907 1
Рындя Александр 2 1
Коровкин Тимур 2 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1797 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 619 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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