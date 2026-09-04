Защищенный смартфон Aquarius AQfone NS M12 исполнения 2 включен в реестр Минпромторга России

Российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» сообщает о включении защищенного смартфона Aquarius AQfone NS M12 исполнения 2 в реестр отечественной продукции Министерства промышленности и торговли России. Включение в реестр подтверждает российское происхождение устройства и выполнение установленных требований к производству продукции на территории России, что позволяет использовать смартфон в закупках, где применяются требования национального режима в отношении российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители компании «Аквариус».

Премьера устройства состоялась в мае 2026 г. Модель ориентирована на выездных специалистов, работающих вне офиса, и на производственных объектах. Это специалисты энергетики и ЖКХ, сервисные и аварийные бригады, производственный персонал, сотрудники транспортных и логистических компаний, а также государственных и муниципальных служб. Смартфон обеспечивает работу с заявками, снятие показаний, контроль оборудования, выполнение путевых заданий и чек-листов, навигацию по маршрутам, фотофиксацию объектов, а также взаимодействие с ведомственными приложениями, электронными документами и корпоративной почтой. Устройство позволяет оперативно передавать данные непосредственно с места выполнения работ.

Смартфон построен на системной плате собственной разработки «Аквариуса» и поддерживает отечественные операционные системы «Аврора», «Ред ОС М» и AQOS. Корпус защищен по стандарту IP68 и выдерживает падения с высоты до 1,2 метра. Аккумулятор емкостью 5600 мАч рассчитан на продолжительную автономную работу в течение рабочей смены. Устройство оснащено 6,67-дюймовым экраном HD+, сканером отпечатка пальца и поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Для заказчиков с повышенными требованиями к информационной безопасности доступно исполнение с аппаратными выключателями беспроводных интерфейсов и блока камер и микрофонов.

«Мы часто воспринимаем смартфон как личное устройство, но для промышленности и госсектора — это часть производственной инфраструктуры. Когда сотрудник выходит на объект, бесперебойная связь с системой становится критически важным фактором, определяющим выполнение задачи. AQfone NS M12 исполнения 2 обеспечивает именно эту потребность — в устойчивой работе системы и надежности самого устройства, от которого напрямую зависит конечный результат. Включение в реестр Минпромторга подтверждает статус отечественного продукта и делает его доступным для внедрения в государственные и корпоративные ИТ-контуры», — отметил Николай Петров, директор бизнес-юнита «Клиентские устройства и корпоративная мобильность» компании «Аквариус».