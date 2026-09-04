Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Защищенный смартфон Aquarius AQfone NS M12 исполнения 2 включен в реестр Минпромторга России

Российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений ГК «Аквариус» сообщает о включении защищенного смартфона Aquarius AQfone NS M12 исполнения 2 в реестр отечественной продукции Министерства промышленности и торговли России. Включение в реестр подтверждает российское происхождение устройства и выполнение установленных требований к производству продукции на территории России, что позволяет использовать смартфон в закупках, где применяются требования национального режима в отношении российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители компании «Аквариус».

Премьера устройства состоялась в мае 2026 г. Модель ориентирована на выездных специалистов, работающих вне офиса, и на производственных объектах. Это специалисты энергетики и ЖКХ, сервисные и аварийные бригады, производственный персонал, сотрудники транспортных и логистических компаний, а также государственных и муниципальных служб. Смартфон обеспечивает работу с заявками, снятие показаний, контроль оборудования, выполнение путевых заданий и чек-листов, навигацию по маршрутам, фотофиксацию объектов, а также взаимодействие с ведомственными приложениями, электронными документами и корпоративной почтой. Устройство позволяет оперативно передавать данные непосредственно с места выполнения работ.

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

Смартфон построен на системной плате собственной разработки «Аквариуса» и поддерживает отечественные операционные системы «Аврора», «Ред ОС М» и AQOS. Корпус защищен по стандарту IP68 и выдерживает падения с высоты до 1,2 метра. Аккумулятор емкостью 5600 мАч рассчитан на продолжительную автономную работу в течение рабочей смены. Устройство оснащено 6,67-дюймовым экраном HD+, сканером отпечатка пальца и поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Для заказчиков с повышенными требованиями к информационной безопасности доступно исполнение с аппаратными выключателями беспроводных интерфейсов и блока камер и микрофонов.

«Мы часто воспринимаем смартфон как личное устройство, но для промышленности и госсектора — это часть производственной инфраструктуры. Когда сотрудник выходит на объект, бесперебойная связь с системой становится критически важным фактором, определяющим выполнение задачи. AQfone NS M12 исполнения 2 обеспечивает именно эту потребность — в устойчивой работе системы и надежности самого устройства, от которого напрямую зависит конечный результат. Включение в реестр Минпромторга подтверждает статус отечественного продукта и делает его доступным для внедрения в государственные и корпоративные ИТ-контуры», — отметил Николай Петров, директор бизнес-юнита «Клиентские устройства и корпоративная мобильность» компании «Аквариус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

Нейросети нашли замену жестким дискам и SSD. В мире бум спроса на технологию 100-летней давности

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ виртуализации

«Элемент» врывается на рынок станков с ЧПУ. Холдинг ищет продавцов промышленного оборудования

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Samsung массово блокирует аккаунты пользователей смартфонов «во имя безопасности». Спасения нет, под угрозой каждый владелец Galaxy

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще