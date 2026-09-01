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С начала 2026 г. образовательные госучреждения Москвы заключили около 50 тысяч контрактов на «Портале поставщиков»

С начала 2026 г. образовательные организации Москвы заключили на «Портале поставщиков» около 50 тыс. контрактов. Об этом CNews сообщили представители Департамента Москвы по конкурентной политике.

Из них 15 тыс. было подписано в летние месяцы – период подготовки к началу учебного года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Столичные образовательные учреждения активно пользуются «Порталом поставщиков» для закупок необходимых товаров, работ и услуг. За восемь месяцев этого года они заключили на платформе около 50 тыс. контрактов. При этом 15 тыс. сделок пришлось на июнь, июль и август – месяцы, в которые ведется активная подготовка к новому учебному году. Чаще всего заказчики приобретали образовательные услуги, строительные и хозяйственные товары, включая бытовую технику, информационно-технологическую, а также полиграфическую продукцию и литературу. По этим категориям с начала года подписано 14 тыс. договоров. В летние месяцы в число популярных категорий также вошли услуги по проведению текущего ремонта», – отметила Мария Багреева.

Портал поставщиков – это межрегиональная платформа для закупок малого объема, которая обеспечивает нулевой вход в госзаказ для предпринимателей со всей страны. В настоящее время количество поставщиков на ресурсе превышает 410 тыс.

«Самыми активными регионами, которые в этом году поставляли продукцию столичным образовательным учреждениям, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Владимирская и Самарская области. Всего они заключили более 40 тыс. сделок – 80 процентов от общего числа», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Портал поставщиков» продолжает расширять присутствие в российских регионах. С начала 2026 г. к нему присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей, а также из Донецкой Народной Республики. Число подключенных регионов выросло до 47. Общее количество заказчиков на платформе превышает 60 тыс.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

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