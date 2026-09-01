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«МТС Банк» планирует запустить сделки с цифровыми валютами в рамках нового регулирования

ПАО «МТС-Банк» объявляет о планах по запуску сервисов совершения сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами в связи со вступлением в силу Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» с 1 сентября 2026 г. «МТС Банк» планирует поэтапно предоставить клиентам возможность покупать, продавать и хранить цифровые валюты в привычных цифровых каналах банка – в строгом соответствии с требованиями закона и подзаконных актов Банка России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

На первом этапе, ориентировочно в IV квартале 2026 г., банк намерен запустить базовые сервисы для клиентов: открытие счета цифровых активов, покупку и продажу цифровой валюты, просмотр остатков и историй операций. У «МТС Банка» имеется технологическая инфраструктура в периметре банковской группы, чтобы все этапы сделки реализовать в соответствии с новым законодательством: клиентские интерфейсы, идентификацию, комплаенс-процедуры и расчеты, а также инфраструктуру обмена и учета цифровых активов. Необходимые заявления на включение в реестры Банка России планируется подать сразу после выхода соответствующих нормативных актов регулятора.

В дальнейшем банк рассматривает расширение линейки: доступ к цифровым валютам и цифровым правам через приложение «МТС Инвестиции» с присвоением статуса квалифицированного инвестора, продукты доверительного управления цифровыми активами, а также применение цифровых валют в трансграничных расчетах. Помимо этого, в рамках нового регулирования ожидается появление новых субъектов рынка – таких как обменник и цифровой депозитарий – которые будут реализованы в партнерстве с «МТС Финтех».

«Вступление в силу закона о цифровых валютах – это момент, когда рынок объемом в триллионы рублей выходит в регулируемое поле, и выигрывают те, кто встречает его с готовой инфраструктурой. Мы провели подготовительные работы: для технологичного банка цифровые активы – не экзотика, а естественное продолжение транзакционной модели. Наша задача – чтобы клиент совершал сделки с цифровой валютой так же нативно, бесшовно и безопасно, как ежедневные платежи и переводы», – отметил председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.

МТС Банк подчеркивает, что все сервисы будут запускаться с приоритетом защиты интересов клиентов и в полном соответствии с законом. Операции – только для идентифицированных клиентов с прохождением процедур KYC/AML. Соблюдение установленных законом ограничений для неквалифицированных инвесторов, включая лимит покупки цифровой валюты до 300 тыс. рублей в год и обязательное тестирование. Учет и хранение цифровых активов через лицензированных участников из реестров Банка России. На территории России запрещено принимать цифровую валюту в качестве оплаты за товары, услуги за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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Сроки и состав сервисов могут уточняться по мере выхода подзаконных актов Банка России и прохождения лицензионных процедур.

Новый закон впервые формирует в России полноценный правовой контур обращения цифровых валют: вводятся реестры и лицензии Банка России для организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, цифровых депозитариев, брокеров и доверительных управляющих, а также требования к учету, хранению и защите прав владельцев цифровых активов. По завершении переходного периода – с 1 июля 2027 г. – организацию обращения цифровых валют смогут осуществлять только лица, предусмотренные законодательством.

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