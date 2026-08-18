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Владелец ГК CorpSoft24 Константин Рензяев инвестировал в российского производителя решений в области кибербезопасности «Кодмастер»

Владелец и генеральный директор ГК CorpSoft24 Константин Рензяев инвестировал в ООО «Кодмастер» — российского разработчика и производителя решений в области информационной безопасности. Сделка позволит CorpSoft24 расширить собственные компетенции в сфере кибербезопасности, развить продуктовый портфель и усилить возможности по реализации комплексных проектов для крупных корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Информационная безопасность становится одной из ключевых задач для бизнеса на фоне роста числа и сложности кибератак, увеличения рисков для критической информационной инфраструктуры и появления новых угроз, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта. Для крупных компаний защита данных и ИТ-систем напрямую связана с устойчивостью производственных, финансовых и управленческих процессов.

«Кодмастер» специализируется на разработке программных и аппаратных средств защиты ИТ-инфраструктуры, анализе защищенности, выявлении уязвимостей, дефектов и архитектурных недостатков, а также решении сложных инженерных и аналитических задач в области информационной безопасности. В продуктовый портфель компании входит линейка высокопроизводительных межсетевых экранов нового поколения Mirada класса NGFW/UTM, предназначенных для защиты крупных корпоративных сетей, центров обработки данных, магистральных линий связи и высоконагруженных информационных систем.

CorpSoft24 заинтересовали собственная технологическая и производственная база «Кодмастера», зрелость его продуктовых решений и сильная экспертиза команды. Важным фактором также стали компетенции компании в области глубокого анализа программных и аппаратных систем, поиска сложных уязвимостей и исследования инцидентов информационной безопасности.

Сотрудничество с «Кодмастером» позволит CorpSoft24 развивать направление кибербезопасности сразу в нескольких ключевых сегментах.

В рамках облачного продуктового портфеля группа планирует расширять сервисы, связанные с защитой инфраструктуры и данных клиентов, анализом уязвимостей и повышением устойчивости облачных систем.

В проектах внедрения ERP-систем усиление ИБ-компетенций позволит глубже прорабатывать вопросы разграничения доступа, защиты персональных и коммерчески чувствительных данных, безопасности интеграций и контроля действий пользователей. Это особенно важно для крупных корпоративных систем, в которых сосредоточены финансовые, производственные, кадровые и управленческие данные компании.

Отдельным направлением станет развитие решений на стыке искусственного интеллекта и информационной безопасности. Речь идет о защите конфиденциальных данных при использовании ИИ, контроле их передачи во внешние сервисы, снижении рисков утечек, а также противодействии вредоносному применению технологий искусственного интеллекта.

Специалисты «Кодмастера» уже участвуют в повышении защищенности облачной инфраструктуры ГК CorpSoft24, а решения Mirada проходят пилотные испытания у клиентов компании. Инвестиция стала следующим этапом сотрудничества сторон.

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Полученные компетенции позволят CorpSoft24 шире подходить к реализации комплексных проектов, в которых автоматизация, инфраструктура, данные, облачные сервисы, искусственный интеллект и информационная безопасность рассматриваются как части единой архитектуры. Для корпоративного заказчика это означает возможность решать больше взаимосвязанных задач в рамках одного проекта и с единым контуром ответственности.

«CorpSoft24 давно и планомерно развивает компетенции в области информационной безопасности. Сегодня невозможно отдельно заниматься автоматизацией, облачной инфраструктурой или искусственным интеллектом и не учитывать вопросы защиты данных и систем. Особенно это касается крупных компаний, где любая уязвимость может повлиять не только на ИТ, но и на работу ключевых бизнес-процессов. В "Кодмастере” нас заинтересовали собственные продукты, производственная база и сильная команда, которая умеет решать сложные инженерные и аналитические задачи. Эта экспертиза хорошо дополняет наши текущие направления и позволит нам более комплексно работать с задачами корпоративных заказчиков», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор ГК CorpSoft24.

Инвестиции в российские технологические компании являются частью стратегии развития CorpSoft24. Группа рассматривает такие сделки не только как способ расширения продуктового портфеля, но и как возможность создавать среду для масштабирования перспективных разработок и команд.

CorpSoft24 готова рассматривать новые технологические проекты, обладающие собственной экспертизой, сильным продуктом и потенциалом для работы с крупным бизнесом. Группа может предоставить таким компаниям доступ к корпоративным заказчикам, интеграционным компетенциям, инфраструктуре продаж и опыту реализации крупных проектов.

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«Нас интересуют не инвестиции сами по себе, а сильные команды и технологии, которые можно развивать и масштабировать. У многих российских разработчиков есть хорошие продукты и глубокая экспертиза, но не всегда есть доступ к крупным заказчикам, ресурсы для роста и возможность встроиться в большие проекты. CorpSoft24 может стать для таких компаний платформой развития. Мы готовы рассматривать новые технологические сделки, если видим сильную команду, понятный продукт и реальную ценность для бизнеса», — сказал Константин Рензяев.

Ранее, в 2025 г., Константин Рензяев инвестировал в ООО «Атом» — разработчика full-stack-платформы для автоматизированной разработки квантовых регуляторов для робототехники.

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