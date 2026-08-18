Подтверждена совместимость BI-платформы Insight с продуктами Arenadata

Компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) и группа Arenadata успешно завершили тестирование совместимости линейки продуктов Insight с системами управления базами данных Arenadata: Arenadata Prosperity (ADP), Arenadata DB (ADB) и Arenadata QuickMarts (ADQM). По результатам проведенных испытаний вендоры подтвердили корректную совместную работу решений. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Заказчики получают российский стек технологий для хранения и обработки данных on-premise с гарантированной совместимостью, который соответствует требованиям и регуляторным нормам в области импортозамещения. Продукты вендоров ориентированы на использование в корпоративных ИТ-системах с повышенными требованиями к производительности, отказоустойчивости и безопасности.

Экосистема Insight предназначена для работы с данными, создания многофункциональных цифровых порталов и бизнес-приложений с интегрированными цифровыми рабочими местами. Она уже включает в себя набор готовых инструментов, продуктов и шаблонов, которые разрешают конструировать высокопроизводительные корпоративные решения со встроенной аналитикой. Insight Discovery — это система для self-service аналитики, а Insight 360 — enterprise-платформа управления на основе данных.

Продукты Insight теперь могут официально использовать кластеры Arenadata в качестве источника для вычислений и визуализаций. Это позволит бизнесу реализовать сквозной цикл обработки данных от хранения до представления результатов и отслеживания выполнения поручений. Данные из ADP, ADB и ADQM применимы в сценариях Insight: для self-service аналитики в Insight Discovery, создания дашбордов и аналитических приложений, порталов руководителя и сотрудника в Insight 360 и др.

Insight прошел процедуру тестирования: подключение к источникам, создание датасетов, показателей и переменных, фильтрация и сортировка работают штатно через стандартные адаптеры Insight Data Platform — PostgreSQL — для ADP и ADB, ClickHouse — для ADQM. Результаты подтвердили корректную работу Insight с СУБД Arenadata на всех проверенных сценариях подключения и обработки данных.

Константин Саратцев, директор направления Insight компании Goodt: «Заказчики могут быть уверены в стабильной и надежной работе наших решений. Проведенные комплексные испытания — это гарантия реальной совместимости с продуктами Arenadata, а не просто декларация. Бизнес получает готовый стек, ему не нужно самому тестировать решения, чтобы определить, смогут ли они эффективно взаимодействовать в едином контуре. Это существенно экономит время, снимает риски интеграции и позволяет создать устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе российских решений».

Антон Коваленко, руководитель отдела продуктового маркетинга Arenadata: «Подтвержденная совместимость продуктов Insight с СУБД Arenadata — еще один шаг в развитии экосистемы российских решений для работы с данными. Создание совместимого стека технологий позволяет реализовывать безопасные, отказоустойчивые и легко масштабируемые системы обработки данных. Arenadata гарантирует высокую производительность и надежность работы своих продуктов даже при критических нагрузках, а интеграция с Insight расширяет возможности бизнес-заказчиков в части прикладной работы с данными и сквозной аналитики для принятия корректных и своевременных управленческих решений».