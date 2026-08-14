UserGate uFactor предупреждает: мошеннические схемы по перегону подержанных автомобилей из Европы в Россию все чаще достигают цели

В схемах мошенничества под видом продажи подержанных автомобилей из Европы злоумышленники стали использовать договоры, реквизиты реальных юридических лиц, банковские платежи и услуги «таможенных брокеров» как элементы социальной инженерии, предупреждают эксперты в области информационной безопасности UserGate uFactor. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Мошенничество, связанное с продажей подержанных автомобилей, было распространено и ранее. Однако в последнее время преступники стали использовать новую схему обмана покупателей. В диалогах собеседники не пытаются уклониться от проверки. Напротив, клиентам предлагают изучить название, ИНН, ОГРН и КПП компании, показать договор независимому юристу, провести расчет через кассу банка и получить платежное поручение. При этом продавцы ссылаются на интернет-сайты, имитирующие страницу авторитетных компаний. Могут использоваться и такие способы повышения привлекательности покупки, как рассрочка, дополнительные скидки, сокращение размера утилизационного сбора и прочее.

Потенциальную жертву мошенники находят через социальные сети, мессенджеры, рекламу и тематические сообщества. Ей предлагается приобрести пригнанный из Европы подержанный автомобиль с отличными характеристиками и к тому же по привлекательной цене ниже рыночной. Злоумышленники сообщают жертве, что заинтересовавший ее автомобиль якобы находится на «таможенной площадке» на границе Литвы и Белоруссии и предлагают совершить платеж в адрес «таможенного брокера», который возьмет на себя все процедуры, связанные с ввозом товара.

Преступники всеми силами создают у своих жертв представление о том, что те имеют дело с легальной солидной организацией, имеющей безупречную историю, а трудности, которые существуют с поставкой подержанных автомобилей, используют для демонстрации собственной экспертизы.

«Ключевое отличие состоит в том, что проверка компании больше не разрушает мошенническую легенду. Она заранее встроена в сценарий. Клиенту могут прислать договор с реквизитами действующего юридического лица, предложить обратиться к юристу и провести платеж через легальное отделение банка. Но это не подтверждает, что конкретный автомобиль существует, а получатель денег действительно имеет отношение к его продаже», – сказал аналитик компьютерных инцидентов компании UserGate uFactor Иван Князев.

Еще одна особенность схемы связана с действиями после получения платежа, чтобы иметь дополнительное время на вывод средств со счетов подставной компании. В одном из эпизодов, наблюдалось, что покупатель уже оплатил так называемые таможенные сборы, однако связь с ним не прекратили. К общению подключился «руководитель отдела продаж», который объяснял возникшую проблему неверно оформленным договором рассрочки и обещал согласовать дальнейшие действия с руководством. Такая коммуникация помогает сохранить доверие и снижает вероятность, что потерпевший сразу обратится в банк или полицию.

Отдельный риск связан с компрометацией почты, CRM, сайта или аккаунтов реальных автосалонов. В этом случае сообщения могут поступать с настоящего корпоративного адреса и содержать привычную подпись или историю переписки. Злоумышленники могут не только взламывать почту и аккаунты реальных автосалонов, но и создавать сайты-клоны, продвигая их в поисковой выдаче. В мессенджерах используются каналы с накрученными подписчиками, поддельными отзывами или ранее угнанные сообщества с историей и реальной аудиторией. Поэтому позиции сайта в поиске, возраст канала и число подписчиков нельзя считать подтверждением надежности продавца.

Даже видеозвонок возле автомобиля нельзя считать безусловным подтверждением сделки. Злоумышленники могут использовать записанные ролики, подмену видеопотока и дипфейки, в том числе онлайн. Поэтому во время звонка сто́ит попросить показать автомобиль одним непрерывным кадром, выполнить неожиданное действие и продемонстрировать VIN одновременно на кузове и в документах. Но и это не заменяет независимую проверку автомобиля, продавца и платежных реквизитов.

Специалисты UserGate uFactor рекомендует проверять не только договор, но и того, кому фактически перечисляются деньги. Если продавцом указана компания, а оплату предлагают отправить не указанному в договоре физлицу, ИП или на криптокошелек, это может быть дроп, то есть подставной получатель, через которого средства быстро выводятся дальше. Если транзакция проведена, рассчитывать на простой возврат денег не стоит.

«Полученную сумму можно попробовать взыскать через суд, но его решение не гарантирует фактического возврата денег: к этому моменту сумма может быть выведена со счета, а у ответчика может не оказаться имущества. Поэтому обращаться в банк и полицию нужно сразу, и не в расчете на автоматическую отмену платежа, а чтобы зафиксировать реквизиты, установить цепочку получателей и попытаться заблокировать оставшиеся на счетах средства», — сказал Иван Князев.



