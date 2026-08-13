«1С-Рарус» автоматизировал управление 330 жилыми домами «Группы Комфорт»

«Группа Комфорт» совместно с «1С-Рарус» централизовала управление 330 домами и 16 паркингами на базе единой системы «1С». За счет цифровизации удалось на 7% снизить дебиторскую задолженность, на 25% ускорить выпуск ЕПД и отчетности, на 5% сократить операционные расходы. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Группа Комфорт» предоставляет услуги в сфере управления и эксплуатации недвижимости с 2009 г. Компания обслуживает 330 жилых домов и 16 отдельно стоящих паркингов общей площадью более 5 млн м² в Москве, Московской и Калужской областях.

Высокая социальная значимость деятельности компании, связанной с обеспечением Комфорта и безопасности десятков тысяч жителей, предъявляет повышенные требования к качеству, скорости и прозрачности учетно-расчетных процессов.

До проекта в компании учет и расчеты вели в таблицах и нескольких разрозненных системах, доработанных под специфику ЖКХ. Данные приходилось вручную собирать и сверять, что замедляло подготовку отчетности и усложняло контроль за начислениями и оплатами. Интеграционные связи между системами и сервисами требовали постоянной поддержки и не гарантировали целостности данных.

Было принято решение перейти на единую отраслевую систему. Выбор остановили на «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». Партнером выбрали разработчика решения — компанию «1С-Рарус».

«Группе Комфорт» было важно не просто заменить устаревший ИТ-ландшафт, а создать масштабируемую цифровую экосистему. В новой системе ключевые процессы работают как единый механизм: во внутреннем контуре централизованно управляют 45 жилыми комплексами с унифицированной нормативно-справочной информацией, во внешних контурах работают личный кабинет и мобильные приложения для жителей, выездных сотрудников, а также настроен бесшовный обмен данными с CRM, «1С:Бухгалтерия", BI-системой, ГИС ЖКХ и платежными агентами.

Выполнена миграция с качественной трансформацией данных: проект включал не просто загрузку 130 тыс. лицевых счетов с полной историей, а глубокую очистку и преобразование накопленных массивов. Эти работы стали ключевым технологическим вызовом, успешно преодоленным в рамках проекта.

Андрей Тюнин, директор информационных технологий, ООО «Группа Комфорт»: «Мы сознательно привлекли к проектированию и тестированию не только ИТ-специалистов, а еще и тех, кто каждый день работает с начислениями, обращениями и расчетами — сотрудников единого расчетного центра, бухгалтеров, диспетчеров аварийно-диспетчерской службы. Параллельное ведение операционной деятельности и задач внедрения создавало двойную нагрузку, но без их вклада мы бы не создали систему, действительно закрывающую потребности бизнеса».

Результаты проекта

Снижение дебиторской задолженности — 7%. Автоматические иски и судебные приказы начали работать, и должники стали платить быстрее.

Время на формирование и рассылку единых платежных документов сократилось на 25%. Система работает быстрее, так как сбор данных в новой конфигурации максимально оптимизирован.

Трудозатраты на подготовку отчетности для ГИС ЖКХ и обмен с бухгалтерией снизились на 10%. Раньше данные приходилось собирать из нескольких разрозненных баз, что отнимало время.

Регламентированная и управленческая отчетность стала готовиться на 25% быстрее. Больше не нужно тратить дни на консолидацию данных — актуальная информация доступна в системе.

Операционные и административные расходы сократились на 5%. Перераспределили ресурсы с рутины на развитие.

Алексей Яценко, генеральный директор, ООО «Группа Комфорт»: «Динамика развития и нашей компании, и всей отрасли ЖКХ требовала уже не "работает и ладно", а качественного рывка вперед. Мы поняли: то, что нас выручало более 15 лет, сегодня не позволяет расти в нужном темпе — масштабирование стало проблемой. Нужен был не ремонт, а перестройка. В итоге проекта мы перешли от ручных сводок к автоматической консолидации, от страха масштабирования к уверенному росту. Система взяла на себя рутину, а мы получили время на развитие».