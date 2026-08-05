«Приватность умерла»: россияне боятся слежки, но сами отдают свои данные — исследование

Аналитики коммуникационной группы «Р.И.М. – Интериум» изучили 113,718 тыс. публичных сообщений в Рунете за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие нарушения приватности вызывают у россиян наибольший негатив. Главным раздражителем оказались не утечки баз данных, а мошеннические звонки — тема с максимальной долей негативных сообщений среди всех шестнадцати проанализированных категорий. Об этом CNews сообщили представители «Р.И.М. – Интериум».

Доля негативных сообщений о мошеннических звонках достигает 61,8% — это худший показатель среди всех тем исследования. У «слива данных» негатив ниже — 46,4%, хотя по объему упоминаний эта тема лидирует с долей 26,4% всего массива. Разница объясняется восприятием: утечка базы воспринимается как обезличенная новость, а звонок мошенника, который знает имя, банк или адрес жертвы, создает прямое ощущение угрозы.

Исследование показывает бытовую иерархию: паспорт, банковская карта и лицо воспринимаются зонами высокого риска, а геолокация, переписка и история заказов тревожат заметно меньше.

Документы — 8,2% упоминаний, 36,1% негатива. Банковские данные — 3,5% упоминаний, но самый высокий негатив в категории — 51,5%. Номер телефона — 7,8% массива, 30,9% негатива. Геолокация — минимальная доля (0,6% массива) и 25,4% негатива.

Тема «Госуслуг» демонстрирует самый большой контраст в исследовании: 7,6% позитивных сообщений против 52,9% негативных. Сервисом пользуются массово, но параллельно в медиаполе регулярно всплывают истории о взломе аккаунтов и кредитах, оформленных на чужое имя.

Мессенджер Mах стал заметной темой обсуждения приватности: идею национального мессенджера в 2025 г. поддержали 64% опрошенных. Новость о подключении Mах к «Госуслугам» набрала охват 1,025 млн, а сообщение о дополнительной технической проверке платформы — 1,009 млн.

Telegram остается главной площадкой дискуссии о приватности и мошенничестве — его доля в общем массиве сообщений составляет 38,6%, что превышает показатель «ВКонтакте» (26,3%). При этом публичные Telegram-каналы дают 47,8% негатива против 32,7% у чатов: каналы чаще разгоняют тревожные новости, а чаты больше похожи на обмен личным опытом.

Оплата лицом в метро воспринимается как удобство: около 88% подключившихся пользователей довольны сервисом, по данным перевозчика. Доля позитивных сообщений о биометрии — одна из самых высоких в исследовании, уступает только «Госуслугам» и теме кредитов.

В комментариях повторяются пять типовых объяснений: «все равно уже поздно», «лень разбираться», «зато удобно», «а как иначе», «пусть сервис сам разбирается с защитой». По данным ВЦИОМ, 68% пользователей интернета опасаются за сохранность своих данных, а 67% россиян хотя бы раз сталкивались с мошенническими звонками — при этом массовой паники в обсуждениях не фиксируется, тема чаще обсуждается с юмором.

Главный риск для компаний — не сама утечка, а пауза перед объяснением. Чем дольше пользователь додумывает, что случилось с его данными, тем быстрее тревога перерастает в недоверие к сервису. Авторы исследования отмечают: работает быстрая и понятная коммуникация — что произошло, какие данные затронуты, что делать пользователю.

Методология: медиамониторинг 113,718 тыс. публичных сообщений о приватности, утечках и мошенничестве в соцсетях, мессенджерах, блогах, форумах и СМИ с 1 января по 1 июля 2026 г.