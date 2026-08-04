«РТК-ЦОД» реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило высокую надежность и доступность ИТ-систем, а также защиту данных заказчика. Об этом CNews сообщил представитель «РТК-ЦОД».

Оператор по сервисному обслуживанию локомотивов с сетью ремонтных депо от Владивостока до Калининграда группа компаний «ЛокоТех» реализует проекты, связанные с цифровизацией производственных процессов и больших массивов данных. Это требует наращивания ИТ-инфраструктуры, а также повышения надежности и доступности своих ИТ-систем для круглосуточного удаленного доступа к ресурсам в девяти часовых поясах.

В рамках проекта ИТ-сервис-провайдер обеспечивает стабильную работу почтовой системы, файлового сервера, ERP-систем, специализированного производственного программного обеспечения заказчика, а также защиту данных от несанкционированного доступа и потерь.

Проект был реализован поэтапно: первым шагом стало проведение анализа существующей ИТ-инфраструктуры группы компаний «ЛокоТех» и миграция ключевых систем в облако. Это обеспечило высокую доступность всех ИТ-систем и возможность масштабирования ресурсов под задачи бизнеса. Затем была разработана стратегия резервного копирования, настроены регулярные бэкапы и проведено тестирование восстановления данных. На третьем этапе была построена сеть защищенных каналов связи с использованием VPN между облачной инфраструктурой в дата-центре, московским офисом группы компаний и удаленным офисом в регионе, что обеспечило стабильный и безопасный доступ к ресурсам холдинга.

«В соответствии с договором, «РТК-ЦОД» (АО «Центр хранения данных») предоставляет компании услуги интернет-связи, резервного копирования, виртуальные вычислительные ресурсы, стойки для размещения оборудования в своём ЦОД, а также серверное и сетевое оборудование и систему хранения данных. Стратегия цифрового развития «ЛокоТеха» направлена на повышение эффективности процессов, благодаря продуктивному сотрудничеству с партнерами мы получаем комплексное решение стоящих перед компанией задач», – отметил Владимир Романов, директор департамента инфраструктуры и единого заказчика информационных технологий «ЛокоТеха».

«Перед нами стояла цель – обеспечить высокую доступность и гибкую масштабируемость ИТ-инфраструктуры ГК «ЛокоТех» с учетом требований по информационной безопасности. В ходе работы нам удалось оперативное решать все возникающие технические вопросы, минимизировать риски потери данных и оптимизировать затраты на ИТ-решения. Реализация проекта показала, как правильно выстроенная ИТ-инфраструктура может существенно улучшить работу компании. Мы решили текущие задачи клиента и заложили основу для дальнейшего развития его ИТ-систем», – сказал Алексей Шувалов, директор центра по работе с клиентами «РТК-ЦОД».