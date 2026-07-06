«СберТех» и «Норси-Транс» помогут бизнесу подготовить ИТ-ландшафт к внедрению ИИ

Разработчик программного обеспечения «СберТех» и производитель серверного оборудования «Норси-Транс» подтвердили совместимость своих решений. Компании провели тестирование операционной системы Platform V SberLinux OS Server и СУБД Platform V Pangolin DB на инференс-серверах линейки «Пантера AI». Испытания показали корректную и стабильную работу решений в связке. Благодаря этому клиенты могут использовать отечественный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для создания требовательных цифровых сервисов и реализации проектов по внедрению искусственного интеллекта в ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

В ходе испытаний вендоры тестировали развертывание контейнерной инфраструктуры решений Platform V, управление сервисами инференса (специализированного сервера, позволяющего работать с обученными ИИ-моделями), работу ИИ-моделей и отказоустойчивость всего комплекса решений. Серверы «Пантера AI» обеспечили высокую вычислительную плотность благодаря возможности подключения до пяти мощных вычислительных карт в компактном исполнении, а программные продукты «СберТеха» предоставили готовую корпоративную среду для размещения, обработки и хранения данных. В связке решения дают клиентам прирост вычислительных ресурсов, сокращают сроки внедрения ИИ, снижают интеграционные риски и гарантируют контроль над корпоративной инфраструктурой.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «В современном мире использование искусственного интеллекта — необходимость для компаний, которые стремятся повысить эффективность бизнеса и непрерывно расти. В партнерстве с «Норси-Транс»: мы сформировали импортонезависимый и производительный программно-аппаратный комплекс, способный помочь предприятиям в реализации ИИ-проектов. Благодаря этому наши клиенты смогут создавать корпоративные ИИ-хабы, центры обработки данных и распределенные платформы искусственного интеллекта, отвечающие актуальным требованиям к отказоустойчивости и масштабируемости».

Сергей Овчинников, генеральный директор ЗАО «Норси-Транс»: «Для бизнеса сегодня критически важно не просто внедрить искусственный интеллект, а обеспечить его устойчивое и предсказуемое функционирование вне зависимости от внешних факторов. Совместимость продуктов Platform V и инференс-серверов «Пантера AI» позволяет формировать полностью отечественный, защищенный ИИ-контур. Благодаря этому заказчики могут внутри собственного периметра создать современную управляемую вычислительную платформу, где данные, производительность и масштабирование находятся под полным контролем».

Platform V SberLinux OS Server — серверная операционная система корпоративного уровня от «СберТеха» для создания безопасной, импортонезависимой и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Сегодня решение обеспечивает работу более 300 тыс. серверов в компаниях из финансовой, промышленной, телекоммуникационной и других сфер.

Platform V Pangolin DB — реляционная система управления базами данных (СУБД) для повышенной безопасности и надежности высоконагруженных систем. Решение разработано «СберТехом» на базе PostgreSQL и содержит ряд доработок, позволяющих его использовать в масштабах корпораций.

Сервер-инференс «Пантера AI» — специализированный вычислительный сервер для использования уже обученной модели в реальных приложениях и задачах бизнеса. Решение предназначено для создания сервисов на базе больших языковых моделей (LLM), речевой аналитики и компьютерного зрения, позволяющих обрабатывать массивы данных в реальном времени и применять генеративный ИИ в промышленном масштабе.