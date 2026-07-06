«Ростелеком» поможет обеспечить безопасность фестиваля в Тобольске, сохранив исторический ландшафт кремля

«Ростелеком» в Тобольске построил защищенные каналы связи для систем досмотра на музыкальном фестивале «Лето в Тобольском кремле». Для создания телекоммуникационной инфраструктуры специалисты компании проложили волоконно-оптическую линию, не нарушая исторического земляного покрова территории кремля. Это особенно важно для сохранения культурного наследия города. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Станислав Логинов, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области: «Для обеспечения общественной безопасности мы совместно с УМВД по Тюменской области совершенствуем подходы и применяем новые технологические решения. В этом году на фестивале "Лето в Тобольском кремле" усилен входной контроль с помощью современных систем досмотра, работающих на основе искусственного интеллекта. Для нас принципиально важно, чтобы цифровые технологии служили жителям и гостям региона, делая отдых комфортным и защищенным».

По периметру концертного пространства на Красной площади Тобольского кремля установлено шесть интеллектуальных систем досмотра (умных рамок). Основой для их бесперебойной работы стали высокоскоростные защищенные линии связи «Ростелекома». Цифровая инфраструктура провайдера позволила объединить металлодетекторы в единую сеть: видеопоток с камер, встроенных в оборудование, будет моментально передаваться в «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области». Искусственный интеллект проверит и проанализирует полученную информацию. Это позволит оперативно выявлять и реагировать на возможные правонарушения, а также обнаруживать оставленные без присмотра вещи, что значительно повысит уровень безопасности мероприятия.

Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето в Тобольском кремле» пройдет в древней столице Сибири с 4 по 11 июля 2026 г.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «У "Ростелекома" богатый опыт в организации базовой инфраструктуры для мероприятий любого масштаба: от локальных конференций до областных и межрегиональных форумов и соревнований. Защищенные высокоскоростные оптические каналы связи гарантируют бесперебойную работу всех цифровых систем. Уверен, что наши решения сделают концерты в Тобольске еще более комфортными и безопасными для всех гостей и участников».