Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Досрочный выкуп облигаций Veon

Группа Veon объявила о результатах оферты по выкупу собственных облигаций. Речь идет об облигациях общим объемом $1,01 млрд, выпущенных под 3,375% годовых и предполагающим срок погашения в 2027 г.

В рамках оферты Veon предполагал выкупить свои облигации на сумму до $750 млн. Затем размер предложения был увеличен до $875 млн. В итоге были поданы заявки от владельцев облигаций на сумму $936 млн, из которых Veon удовлетворил заявки на общую сумму $886 млн.

Veon примет к выкупу собственные облигации с коэффициентом 0,92. Держатели облигаций получат $987 на каждые $1 тыс. основной сумму плюс накопившиеся проценты.

Первоначально облигации выпускала в 2022 г. Veon Holdings, «дочка» Veon, но в 2024 г. эти облигации были обменяны на облигации другой «дочки» группы - Veon MidCo. Это было связано со слиянием подоконтрольного Veon украинского оператора «Киевстар» со SPAC-компанией Cohen Circle Sponsor с целью выхода на американскую биржу Nasdaq.

Новый облигационный займ Veon

Условием выкупа облигаций было привлечение Veon нового финансирования. Одновременно Veon провела размещение необеспеченных облигаций на общую сумму $1,4 млрд. Облигации состоят из двух траншей на сумму $700 млн каждый. Первый из них представляет из себя пятилетние облигации со сроком погашения 1 июня 2021 г. и ставкой 6,95% годовых.

Второй транш - это семилетние облигации со сроком погашения 1 июня 2033 г. со ставкой 7,45% годовых. Облигации первого транша не подлежат досрочному погашению в течение двух лет, облигации второго транша не подлежат досрочному погашению в течение трех лет. Облигации будут котироваться на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой бирже.

Средства будут использоваться для рефинансирование задолженности, в том числе для финансирования вышеупомянутого выкупа облигаций со сроком погашения в 2027 г. Облигации были выпущены Veon Midco, «дочкой» Veon, и гарантированы другой его «дочкой» - Veon Amsterdam.

Благодаря данным сделкам из облигаций со сроком погашения в 2027 г. в обращении остались облигации на сумму $125 млн. Veon удалось значительную снизить сумму долговой нагрузки, которую предстоит погашать в 2027 г.

Краткая история Veon

Группа Veon была создана в 2009 г. путем слияния российского сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Киевстар». Первоначально группа называлась Vimpelcom.

В 2011 г. Vimpelcom поглотил телекоммункиационные активы египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris) - холдинга Orascom Telecom, объединявшего активы на развивающихся рынках, и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni.

В 2023 г. Veon продал свой основной актив «Вымпелком» за 130 млрд руб. (сделка прошла в безденежной форме). Покупателем выступила группа топ-менеджеров оператора во главе с занимавшим тогда пост гендиректора Александром Торбаховым (впоследствии он покинул пост гендиректора и перестал контролировать «Вымпелком»).

Финансовые показатели Veon

Сейчас Veon владеет сотовыми операторами в Пакистане, Бангладеш, на Украине, в Казахстане и Узбекистане. Основным акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями российской «Альфа-групп».

По итогам 2025 г. выручка Veon выросла на 9,9% и составила $4,4 млрд.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 18,8% и составил $2 млрд, рентабельность по данному показателю выросла на 3,5 и составила 45,7%.

Чистая прибыль выросла на 28% и составила $532 млн. Капитальные затраты составили $930 млн, соотношение чистой долга к показателю EBITDA — 1,09.