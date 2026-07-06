«Девелоника» представила «Девелоника-GPT»: защищенный контур, сохранение экспертизы и минимум рутины

Компания «Девелоника» (fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) выводит на рынок собственную нейросетевую модель «Девелоника-GPT». Решение полезно компаниям любого масштаба для применения искусственного интеллекта в повседневной работе разных бизнес-подразделений – от разработки и маркетинга до юридического отдела, службы поддержки, кадровой службы и тестирования. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Модель становится основой для создания профильных ИИ-агентов под задачи заказчика, исключает утечку корпоративных данных и централизует экспертизу компании. Разработка отвечает стратегии кластера fabricaONE.AI, направленной на развитие отечественных цифровых и ИИ-решений, а также поддержку бизнеса в оптимизации внутренних процессов.

Главный барьер, который сегодня останавливает компании от внедрения нейросетей, – страх потерять контроль над данными. Сотрудники используют внешние сервисы, и конфиденциальная информация уходит за пределы компании. «Девелоника-GPT» решает эту задачу: данные хранятся в закрытом защищенном контуре и доступны круглосуточно. Одно решение закрывает все задачи – сотрудникам не требуются сторонние сервисы. Модель отвечает на типовые корпоративные вопросы менее чем за пять секунд и обрабатывает их до десяти раз быстрее привычных инструментов.

«Девелоника-GPT» напрямую интегрируется с рабочими сервисами компании, включая Confluence и Jira, а доступ предоставляется через персональные токены каждому сотруднику. Благодаря помощи модели даже начинающий специалист способен выполнять задачи на уровне более опытного коллеги, а подготовка технических заданий занимает до 40% меньше времени. Так в направлениях разработки и тестирования «Девелоника-GPT» кратно увеличивает производительность команд на разных этапах создания продуктов. В маркетинге ускоряется адаптация контента под разные аудитории и подготовка материалов. У HR-служб повышается скорость обработки резюме, сбора тестовых заданий и обратной связи, а аналитикам модель помогает отслеживать лиды и связывать данные из разных внутренних систем.

Решение масштабируется под любой размер компании – от небольшой команды до крупного холдинга. Технически модель построена на принципе контейнеризации: упаковывается в изолированные среды, что упрощает развертывание в разной инфраструктуре, позволяя обновлять систему без остановки рабочих процессов заказчика. На основе «Девелоники-GPT» также можно создавать собственных ИИ-агентов под конкретные процессы – от обработки заявок до внутреннего документооборота, чтобы дополнительно снизить трудозатраты подразделений.

Отдельным направлением развития стала возможность совместной работы с платформой управления тестированием Test IT. «Девелоника-GPT» подключается к ней по протоколу открытой идентификации OpenID или по протоколу контекста модели MCP (Model Context Protocol – протокол передачи контекста между моделью и внешними системами). В связке с новым релизом коробочной версии Test IT нейросеть дает более широкие возможности для тестирования: команды используют ИИ-функциональности внутри привычных сценариев проверки, сохраняя полный уровень защиты данных. Кроме того, при разработке агентов на базе «Девелоники-GPT» сама платформа Test IT может использоваться для проверки результатов – как ручных, так и автоматических тестов. Применение двух решений дает дополнительный прирост качества релизов и ускоряет выпуск внутренних корпоративных разработок.

«Компании уже используют искусственный интеллект, но остается один вопрос – что происходит с их данными, насколько они защищены и куда уходят. Процессы сложно контролировать при разрозненных инструментах и источниках информации. Мы сняли этот барьер: «Девелоника-GPT» работает там, где удобно и безопасно самому заказчику – на его серверах или в нашем защищенном контуре. Для бизнеса использование такой модели – способ сохранить экспертизу внутри компании и обрести уверенность, что цифровая трансформация не повлечет за собой потерю контроля над собственной информацией. А для сотрудников ИИ-инструменты становятся ежедневным практическим помощником, заточенным под специфику их задач, который кратно сокращает трудозатраты в разработке, тестировании, аналитике, непроизводственных процессах и документообороте», – сказал Роман Садрисламов, директор производственного направления «Девелоника» (fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline).