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«Гарда» ускорила аудит данных до 70% и расширила поддержку отечественных платформ

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») выпустила новую версию системы аудита и защиты неструктурированных данных «Гарда DCAP 5.5». Обновление повышает производительность решения при работе с большими объемами данных, расширяет совместимость с российскими ИТ-платформами и добавляет новые инструменты для выявления скрытых угроз. Новые возможности помогают крупным организациям быстрее проводить аудит данных, эффективнее расследовать инциденты и упрощают миграцию на отечественное ПО.

Оптимизация продукта позволила на 50-70% сократить время проведения первичного аудита на пилотных проектах и внедрениях, а также увеличить скорость поиска и отображения информации в интерфейсе более чем на 50%. Повышение производительности стало ключевым результатом обновления. Оно ориентировано на организации, работающие с большим объемом данных.

В новой версии реализована поддержка СУБД ClickHouse и ArenaData QuickMarts, а также улучшены механизмы сбора, анализа и поиска информации. Дополнительно «Гарда DCAP» теперь совместима с доменом «Альт» и СУБД Tantor. Решение может использоваться в инфраструктурах на базе ведущих российских операционных систем: Astra Linux, «Ред ОС» и ОС «Альт». Это позволяет организациям внедрять систему в рамках программ импортозамещения без необходимости перестраивать существующую инфраструктуру.

Версия 5.5 также расширяет возможности защиты информации за счет встроенных механизмов поиска логинов, паролей, ключей доступа и сертификатов в файлах. Новые функции помогают выявлять потенциально опасные практики хранения учетных данных и снижать риск компрометации корпоративной информации.

Для контроля перемещения данных в облачной среде в «Гарда DCAP» добавлена поддержка анализа файлов, загружаемых в Nextcloud. Кроме того, решение получило расширенные возможности аналитики: теперь система может извлекать текст из файлов электронной подписи (.sig, .p7s), формировать отчеты по избыточным правам доступа и фиксировать дополнительную информацию об инцидентах, включая IP-адреса пользователей.

«Сейчас организации работают с постоянно растущими объемами данных, поэтому производительность и масштабируемость становятся ключевыми требованиями к системам класса DCAP. В версии 5.5 команда сосредоточилась на двух задачах: ускорении работы решения в Enterprise-инфраструктурах и расширении поддержки российских технологий. Также в обновлении мы продолжили развивать инструменты выявления скрытых угроз, помогая заказчикам быстрее обнаруживать риски и повышать уровень защищенности корпоративных данных», – отметил Роман Подкопаев, бизнес-партнер по направлению защиты данных компании «Гарда».

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