Разделы

Телеком Инфраструктура Цифровизация Внедрения Техника Импортонезависимость
|

VAS Experts перевел сеть Goodline с зарубежного оборудования Cisco на платформу СКАТ

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts модернизировал сетевую инфраструктуру кемеровского интернет-провайдера Goodline (ООО «Е-Лайт-Телеком»). Оператор перешел с оборудования зарубежного вендора Cisco на программную платформу СКАТ с модулями BRAS и CG-NAT. Решение привело к повышению устойчивости сети, поддержке роста скоростей доступа и подготовке инфраструктуры к дальнейшему масштабированию. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Goodline предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов, а также IP-телевидение, телефонию, видеонаблюдение, публичный Wi-Fi и другие цифровые сервисы. С расширением абонентской базы и ростом объемов трафика оператор столкнулся с ограничениями существующей инфраструктуры. Используемые ранее платформы Cisco SCE 8000 перестали корректно управлять трафиком на высокоскоростных тарифах, а масштабирование сети усложнялось. Одновременно выросла потребность в промышленном CG-NAT из-за увеличения расхода IPv4-адресов. При этом Goodline стремился сохранить действующую архитектуру сети и интеграцию с собственной биллинговой системой.

Для модернизации Goodline выбрал платформу СКАТ от VAS Experts, развернутую на стандартных x86-серверах. Решение объединило функции BRAS, DPI и CG-NAT в рамках единой системы, что позволило сократить количество отдельных сетевых узлов и упростить управление абонентским трафиком. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность интеграции с собственной биллинговой системой без перестройки уже работающей архитектуры. Передача абонентских параметров была реализована по push-модели, через разработанный оператором API-механизм, что сохранило привычную логику управления.

В результате проекта оператор полностью отказался от 32 устройств Cisco SCE, заменив их восемью серверами СКАТ, развернутыми на нескольких площадках. Архитектура сети на L3-уровне повысила устойчивость инфраструктуры, а внедрение промышленного CG-NAT обеспечило эффективное использование IPv4-адресов.

«Развитие операторских сетей сегодня связано с необходимостью одновременно повышать пропускную способность и сохранять управляемость инфраструктуры. При росте нагрузки критически важным становится выбор архитектуры, которая поддерживает устойчивую работу сети и масштабирует сервисы без существенного увеличения инфраструктурных ресурсов и операционных затрат», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Goodline продолжит развивать сеть совместно с VAS Experts. В планах оператора переход на 100G-порты и наращивание серверных мощностей для поддержки роста трафика и абонентской базы, а также объединение функций BRAS и CG-NAT на одной платформе для упрощения управления сетью.

Отдельное направление развития — внедрение модуля QoE-аналитики, который может оценивать качество услуг с точки зрения пользовательского опыта и оперативно выявлять проблемные зоны на основе данных из разных источников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще