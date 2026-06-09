Разделы

ПО Инфраструктура
|

«Турбо Облако» обеспечило стабильную работу аналитической платформы Retail Services при росте нагрузки

Компания Retail Services, разработчик аналитических решений для взаимодействия поставщиков и ритейлеров, использует платформу «Турбо Облако» (входит в ГК «РТК-ЦОД») для стабильной работы цифровых сервисов и масштабирования вычислительных мощностей под растущие объемы информации. Это дает возможность в режиме реального времени анализировать данные о продажах, поставках и движении товаров для более чем 300 топ FMCG-поставщиков и крупнейших торговых сетей, включая «Ашан Ритейл Россия», «Магнит», «Дикси», «О'Кей», «Группу Лента» и другие. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Бизнес Retail Services напрямую зависит от скорости обработки и доступности информации. Платформа предоставляет аналитику на основе данных ритейлеров, которой пользуются поставщики, и позволяет в едином интерфейсе анализировать различные аспекты товародвижения — от распределительного центра до полки магазина. По мере роста числа клиентов и объема аналитики компании потребовалась облачная среда, способная поддерживать бесперебойную работу сервисов, гибко распределять ресурсы и обеспечивать высокую производительность без длительных закупочных циклов.

Для решения этих задач Retail Services использует продукты «Турбо Облака», включая объектное хранилище S3, виртуальные вычислительные мощности и сетевые инструменты. Это позволило выстроить архитектуру, способную обрабатывать большие массивы данных с ежедневным обновлением и поддерживать функциональность нескольких модулей платформы — от анализа покупательских метрик до мониторинга логистических цепочек.

Облачная модель обеспечивает гибкое перераспределение вычислительных ресурсов в периоды роста пользовательской активности — например, при массовом обновлении информации или повышенном количестве обращений со стороны коммерческих и логистических подразделений клиентов. Такой подход гарантирует стабильную работу цифровых сервисов и дает возможность увеличивать производительность без масштабных вложений в собственный ИТ-контур.

Площадки «Турбо Облака» разворачиваются на базе дата-центров «РТК-ЦОД» уровня Tier III, что гарантирует высокий уровень доступности услуг и отказоустойчивость облачной среды.

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД
Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД Цифровизация

После перехода в облако команда Retail Services сосредоточилась на развитии аналитических инструментов и расширении функциональности платформы вместо поддержки собственной ИТ-инфраструктуры. Это особенно важно в условиях роста требований к глубине аналитики и скорости обработки информации в ритейле.

Юрий Костенко, генеральный директор Retail Services: «Для нас критична непрерывность анализа данных и возможность оперативно масштабировать ресурсы под рост активности пользователей. Облачная платформа позволяет поддерживать стабильную работу сервисов и развивать аналитические инструменты без ограничений со стороны ИТ».

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «В проектах, связанных с аналитикой данных, важно обеспечить не только хранение информации, но и ее стабильную обработку и доступность для пользователей. В случае Retail Services мы выстроили архитектуру, которая позволяет гибко управлять вычислительными ресурсами и поддерживать производительность платформы при росте объемов данных».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще