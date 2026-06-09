«Турбо Облако» обеспечило стабильную работу аналитической платформы Retail Services при росте нагрузки

Компания Retail Services, разработчик аналитических решений для взаимодействия поставщиков и ритейлеров, использует платформу «Турбо Облако» (входит в ГК «РТК-ЦОД») для стабильной работы цифровых сервисов и масштабирования вычислительных мощностей под растущие объемы информации. Это дает возможность в режиме реального времени анализировать данные о продажах, поставках и движении товаров для более чем 300 топ FMCG-поставщиков и крупнейших торговых сетей, включая «Ашан Ритейл Россия», «Магнит», «Дикси», «О'Кей», «Группу Лента» и другие. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Бизнес Retail Services напрямую зависит от скорости обработки и доступности информации. Платформа предоставляет аналитику на основе данных ритейлеров, которой пользуются поставщики, и позволяет в едином интерфейсе анализировать различные аспекты товародвижения — от распределительного центра до полки магазина. По мере роста числа клиентов и объема аналитики компании потребовалась облачная среда, способная поддерживать бесперебойную работу сервисов, гибко распределять ресурсы и обеспечивать высокую производительность без длительных закупочных циклов.

Для решения этих задач Retail Services использует продукты «Турбо Облака», включая объектное хранилище S3, виртуальные вычислительные мощности и сетевые инструменты. Это позволило выстроить архитектуру, способную обрабатывать большие массивы данных с ежедневным обновлением и поддерживать функциональность нескольких модулей платформы — от анализа покупательских метрик до мониторинга логистических цепочек.

Облачная модель обеспечивает гибкое перераспределение вычислительных ресурсов в периоды роста пользовательской активности — например, при массовом обновлении информации или повышенном количестве обращений со стороны коммерческих и логистических подразделений клиентов. Такой подход гарантирует стабильную работу цифровых сервисов и дает возможность увеличивать производительность без масштабных вложений в собственный ИТ-контур.

Площадки «Турбо Облака» разворачиваются на базе дата-центров «РТК-ЦОД» уровня Tier III, что гарантирует высокий уровень доступности услуг и отказоустойчивость облачной среды.

После перехода в облако команда Retail Services сосредоточилась на развитии аналитических инструментов и расширении функциональности платформы вместо поддержки собственной ИТ-инфраструктуры. Это особенно важно в условиях роста требований к глубине аналитики и скорости обработки информации в ритейле.

Юрий Костенко, генеральный директор Retail Services: «Для нас критична непрерывность анализа данных и возможность оперативно масштабировать ресурсы под рост активности пользователей. Облачная платформа позволяет поддерживать стабильную работу сервисов и развивать аналитические инструменты без ограничений со стороны ИТ».

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «В проектах, связанных с аналитикой данных, важно обеспечить не только хранение информации, но и ее стабильную обработку и доступность для пользователей. В случае Retail Services мы выстроили архитектуру, которая позволяет гибко управлять вычислительными ресурсами и поддерживать производительность платформы при росте объемов данных».