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«Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО

Компания «Энсайн» представила HConfig − инструмент автоматизированного конфигурирования серверов и управления Linux-инфраструктурой. Решение, ранее использовавшееся внутри компании, включено в реестр российского и евразийского программного обеспечения под номером реестровой записи 32983 от и стало доступно для внешнего использования.

HConfig представляет собой консольный инструмент настройки серверов, позволяющий автоматизировать рутинные задачи системного администрирования и сократить количество ручных операций при запуске и поддержке инфраструктуры.

В компании отмечают, что проект стал результатом накопленного опыта эксплуатации серверных систем, настройки веб-площадок и сопровождения распределенной инфраструктуры.

«Мы открыли доступ к HConfig, потому что ручная настройка серверов давно стала слабым местом в инфраструктурных проектах. Пока все держится на памяти и аккуратности одного специалиста, запуск и перенос проектов остаются плохо предсказуемыми. HConfig переводит эту работу в единый порядок: меньше ручной рутины, меньше случайных ошибок, понятнее сопровождение. Для бизнеса это не про инструмент ради инструмента, а про управляемую инфраструктуру, которую можно поддерживать и масштабировать без лишней зависимости от одного человека», − отметил Алексей Постригайло, старший партнер ИТ-интегратора «Энсайн».

HConfig создавался как внутренний инструмент стандартизации настройки Linux-серверов и ускорения развертывания веб-проектов.

Система позволяет: создавать пользователей веб-сервера; автоматически настраивать окружение под технологический стек; разворачивать базы данных; подключать SSL-сертификаты; работать с Let’s Encrypt; управлять PHP-модулями и зависимостями; автоматизировать резервное копирование и публикацию веб-контента.

В состав HConfig входят модули install, webuser, phpmodules, mysql, postgres, sslstore и letsencrypt.

По словам команды «Энсайн», проект предназначен не только для автоматизации инфраструктуры, но и для передачи инженерных практик другим участникам рынка.

Инструмент объединяет решения, применявшиеся компанией при работе с Linux-системами, веб-хостингом и виртуализированными средами. Модульная архитектура позволяет адаптировать HConfig под различные серверные конфигурации.

В настоящий момент HConfig протестирован и поддерживается на дистрибутиве RedOS 8.

Смежные Linux-дистрибутивы могут использоваться с инструментом, однако в ряде случаев требуют дополнительной адаптации. Поддержка PHP определяется возможностями дистрибутива: нативно устанавливаются версии, доступные в его репозиториях (их состав может изменяться), при этом PHP 7.1–8.5 может устанавливаться с использованием кастомных сборок.

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После включения в реестр российского и евразийского ПО HConfig стал доступен для компаний, разработчиков и организаций, работающих с Linux-инфраструктурой.

В компании считают, что использование инструмента позволит сократить затраты на развертывание и сопровождение серверной инфраструктуры, а также упростить процессы администрирования и миграции.

Одним из направлений использования HConfig является перенос веб-проектов между серверами и площадками.

При использовании единой модели конфигурации инструмент позволяет развернуть новое окружение и перенести данные без длительной ручной настройки. Такой подход снижает вероятность ошибок и ускоряет масштабирование инфраструктуры.

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Решение ориентировано на организации, использующие веб-хостинг, распределенные серверные среды и Linux-инфраструктуру.

Разработка HConfig также связана с задачей снижения зависимости от сложных схем лицензирования серверных решений.

При использовании решений на базе Windows организациям необходимо учитывать лицензирование серверной операционной системы, клиентского доступа (CAL), а также отдельных компонентов, включая системы управления базами данных. В отличие от Linux-ориентированного стека, где широко используются решения с открытой лицензией, инфраструктура на базе Windows предполагает лицензионные затраты на ключевые элементы платформы.

Linux-ориентированный подход и автоматизация настройки позволяют сократить расходы на сопровождение инфраструктуры и сделать процессы развертывания более предсказуемыми.

В настоящий момент HConfig ориентирован на Linux-платформы и серверные среды. Команда проекта продолжает работу над расширением поддерживаемых OC на базе Linux.

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