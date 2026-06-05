«Технониколь» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве

Корпорация «Технониколь» и компания «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве для развития совместных ИТ-решений в промышленности строительных материалов на базе ИИ. Совместно стороны планируют внедрить ИИ в десятки бизнес-процессов, включая оптимизацию рецептуры продукции, предиктивное обслуживание оборудования, управление складскими резервами и автоматизацию офисных задач. Об этом CNews сообщил представитель компании «Технониколь».

Внедрением и развитием сервисов искусственного интеллекта будет заниматься Yandex B2B Tech — бизнес-группа «Яндекса», которая на базе технологий и опыта компании создаёт и развивает решения для корпоративного сектора. Сотрудничество позволит создать эталонную модель цифровой трансформации реального сектора, задав сильные отраслевые стандарты, стимулируя технологическое обновление всей цепочки поставок и ускоряя формирование компетенций для укрепления технологического суверенитета отрасли.

В рамках партнерства компании выстроят сквозную ИИ-экосистему, охватывающую все ключевые контуры бизнеса «Технониколь», в том числе производство, логистику, продажи, клиентский сервис и HR-процессы.

На производстве алгоритмы возьмут на себя оптимизацию рецептур, цифровые двойники технологических линий и компьютерное зрение, а предиктивная аналитика (PdM) позволит предотвращать простои оборудования до возникновения поломок. В логистике и цепях поставок ИИ обеспечит прогноз спроса, динамическое управление складскими резервами и расчёт оптимальных маршрутов. Коммерческий блок перейдёт на адаптивное ценообразование, B2B-рекомендательные системы и автономных ИИ-агентов для сопровождения проектных продаж. Клиентский сервис и внутренние процессы будут поддержаны голосовыми операторами нового поколения, умным документооборотом и HR-аналитикой.

Совместная разработка решений сократит цикл вывода новых продуктов на рынок, повысит прозрачность сквозных процессов и обеспечит стабильно высокое качество продукции. В долгосрочной перспективе это партнёрство станет отраслевым образцом, доказав, что ИИ может из вспомогательного инструмента превратиться в стратегический драйвер эффективности и конкурентоспособности.

«Рынок сегодня диктует новые правила: гибкость, предсказуемость процессов и скорость принятия решений становятся главными конкурентными преимуществами. Поэтому мы развиваем сотрудничество именно сейчас, когда ИИ-технологии достигли промышленной зрелости, а откладывание сквозной трансформации означает потерю стратегических позиций в ближайшие 3–5 лет. Для нас это не просто цифровизация отдельных цехов или отделов, а фундаментальная перестройка логики работы всей Корпорации», — сказал Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер «Технониколь».

«Реальный — сектор сложная, но перспективная сфера бизнеса для искусственного интеллекта. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество на стыке технологической и производственной экспертизы поможет компании быстрее внедрять инновации, повышать производительность команд и обеспечить сквозную трансформацию», — сказал Александр Черников, операционный директор Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech).

Сотрудничество означает новый этап в развитии партнерских отношений «Технониколь» и «Яндекса». Ранее Корпорация уже перевела свою систему корпоративного документооборота в облачную инфраструктуру Yandex Cloud: сегодня этой платформой пользуются более 9 тыс. сотрудников на 70 производственных площадках.