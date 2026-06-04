Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан

Сбербанк, Правительство Татарстана и Университет Иннополис совместно займутся внедрением генеративного искусственного интеллекта в высшее образование, науку и инженерную деятельность региона. На это направлено соглашение о сотрудничестве, которое заключили старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, один из основателей и куратор Иннополиса, и ректор Университета Иннополис Александр Гасников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Современные подходы к обучению с использованием AI-native-подхода помогут повысить качество образования, персонализировать обучение и ускорить научные исследования. Стороны планируют с нового учебного года апробировать обучение на основе генеративного ИИ для первокурсников программы «Инженерия информационных систем». Студенты получат доступ к инструментам для программирования и совместной работы, а преподаватели — ИИ-ассистентов для обновления курсов, проверки заданий и анализа успеваемости.

Ещё одно важное направление совместной работы — апробация генеративного ИИ в научных исследованиях. Стороны проработают сценарии использования цифровых сервисов для поиска и анализа научной информации, формирования гипотез и работы с исследовательскими данными.

В инженерной сфере предполагается применять ИИ и технологии генеративного проектирования — в образовательном процессе и промышленности. В перспективе такие подходы лягут в основу подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Республики Татарстан.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «"Сбер", Университет Иннополис и правительство Республики Татарстан связывают давние и прочные партнёрские отношения, основанные на доверии и общих целях. Мы вместе реализуем образовательные и технологические проекты, которые действительно объединяют. Наша задача — сделать качественное образование доступнее с помощью умных и эффективных решений на базе искусственного интеллекта, способных повысить качество жизни. Мы стремимся создать работающую модель взаимодействия образования и науки, которую можно будет измерить, тиражировать и адаптировать под разные задачи. В перспективе — раскрыть потенциал вузов и помочь исследователям быстрее делать новые открытия, опираясь на надёжную партнёрскую базу».

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан: «Мы совместно со "Сбером" совершенствуем образовательную реальность, в которой ИИ берет на себя рутину, а преподаватель становится наставником и проводником в профессию. Университет Иннополис становится «полигоном», где эта модель будет отточена в интересах всей страны. Новый образовательный формат является одним из ключевых шагов к решению задачи технологического лидерства, поставленной Президентом России».

Александр Гасников, ректор Унверситета Иннополис: «Уже в этом году первые студенты начнут обучение в гибридной среде, где персональные ИИ-тьюторы будут сопровождать учащегося, помогать преподавателям проверять работы и обновлять учебные материалы в темпе реальной индустрии. А в 2027 году, мы планируем начать автоматизацию приёмной кампании: умный ассистент на базе GigaChat частично возьмёт на себя консультирование абитуриентов, а интеллектуальный скоринг поможет в прозрачном отборе мотивированных кандидатов».