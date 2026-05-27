Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы

Deckhouse переоформил сертификат ФСТЭК России № 4860, расширив его действие на средства виртуализации. Теперь в рамках единой платформы организации могут управлять контейнерами и виртуальными машинами, используя один сертифицированный продукт. Об этом CNews сообщили представители Deckhouse.

Обновленный сертификат распространяется на три исполнения платформы. Deckhouse Virtualization Platform Certified Security Edition (DVP CSE) предназначен для компаний, которым необходима безопасная замена зарубежным системам виртуализации — VMware и Hyper-V. Решение поддерживает управление виртуальными машинами через веб-интерфейс,нативно поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов.

Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает создание идентичных гибридных кластеров в любых дата-центрах с полным автоматическим управлением Kubernetes и виртуализацией.

Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Lite (DKP CSE Lite) разработан для компаний, которым нужна только контейнерная оркестрация: решение поддерживает создание идентичных Kubernetes-кластеров в любой инфраструктуре без издержек виртуализации.

Сертифицированные исполнения платформы смогут внедрять организации, для которых обязательно использование продуктов, прошедших сертификацию ФСТЭК России: государственные компании и госкорпорации, банки, федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также организации, работающие с объектами критической информационной инфраструктуры.

«Сертификат охватывает и контейнеризацию, и виртуализацию — это позволяет использовать общие политики безопасности, сквозной аудит и единую точку управления для всех типов нагрузок. Это особенно важно для значимых объектов КИИ, операторов ПДн и ГИС: при расширении инфраструктуры не придётся проходить полную переаттестацию защищённого контура — достаточно дополнительных испытаний на соответствие новой конфигурации. В планах — расширить действие сертификата на межсетевые экраны в соответствии с приказом ФСТЭК России № 9, что позволит закрыть ещё один важный контур защиты в рамках единой платформы», – Айк Татевосян, директор продуктового направления «Информационная безопасность» Deckhouse

ФСТЭК России № 4860 от 4 октября 2024 года (переоформлен 23 марта 2026 г., действителен до 4 октября 2029 г.) подтверждает, что Deckhouse Platform Certified Security Edition является средством контейнеризации и средством виртуализации 4-го класса защиты и соответствует требованиям приказов ФСТЭК России № 76, № 118 и № 187 по четвертому уровню доверия.