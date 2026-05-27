Разделы

Безопасность Цифровизация
|

Группа Rubytech, ФГАУ «ЦИТ» и Positive Technologies создадут безопасную среду для внедрения ИИ на российских заводах

Группа Rubytech, Positive Technologies и Федеральное государственное автономное учреждение «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ») — экспертно-аналитический центр Минпромторга России по цифровизации промышленности — объединяют компетенции в области разработки программно-аппаратных комплексов, кибербезопасности и поддержки государственной инфраструктуры промышленных данных. В перспективе партнерство предполагает создание доверенной ИТ-инфраструктуры для отечественных предприятий — альтернативы зарубежным системам промышленной автоматизации с поддержкой ИИ. Соответствующий меморандум сроком на три года был подписан на конференции ЦИПР 2026, которая прошла в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.

Ключевой вклад ФГАУ «ЦИТ» — промышленные данные и модели. Центр ведет и наполняет каталог отраслевых наборов ML- и LLM-данных для производственных задач, поддерживая развитие и внедрение ИИ-решений в промышленности. Накопленные датасеты и модели войдут в состав доверенных ПАК Скала^р (продукт Группы Rubytech), дополнят отечественный каталог и создаваемую витрину национальной промышленной платформы автоматизации (НППА), разработанную на базе комплексного решения по кибербезопасности для открытой АСУ ТП от Positive Technologies с применением принципов Secure by Design. Заказчики получат единый верифицированный стек — аппаратную базу со встроенным решением по кибербезопасности и отраслевыми ИИ-моделями.

Совместная работа охватит несколько направлений. Стороны сформируют отраслевой полигон для тестирования комплексных решений и верификации ИИ-моделей ФГАУ «ЦИТ» на базе НППА, организуют стандартизацию протоколов обмена промышленными данными и онтологическими моделями, а также займутся разработкой необходимых технических политик и регламентов.

«Промышленный ИИ в России упирается не в отсутствие моделей и определенного набора алгоритмов — они есть. Проблема в том, что нет верифицированной среды, где эти алгоритмы можно развернуть на производстве без рисков для безопасности и без конфликта с требованиями регулятора. Именно этот разрыв мы закрываем: ЦИТ поставляет данные и модели, Positive Technologies — кибербезопасность, мы — доверенную инфраструктуру. Промышленные предприятия получают не набор компонентов, а готовое решение», — отметил Игорь Ведёхин, СЕО Группы Rubytech.

«Сегодня кибербезопасность промышленных объектов должна быть не наложенной защитой поверх существующих систем, а свойством самой архитектуры. С нашим участием в этом проекте требования к защите от кибератак закладываются уже при проектировании Платформы, а не добавляются к уже развернутым решениям. Для промышленного сектора, где каждый производственный простой — прямые потери, это важная гарантия киберустойчивости», — подчеркнул Ильяс Киреев, технический директор по развитию отрасли Positive Technologies.

«Для ЦИТ это переход от формирования датасетов к их промышленному применению. Мы накопили значительный массив верифицированных отраслевых данных и ML-моделей, но их реальная ценность раскрывается только в доверенной защищенной инфраструктуре — иначе предприятия просто не рискнут подключать производственные контуры. Партнерство с Группой Rubytech и Positive Technologies позволяет нам сформировать эту среду. Для российской промышленности это прямой путь к предиктивному управлению производством на отечественной технологической базе», — прокомментировал Леван Дараселия, директор ФГАУ «ЦИТ».

Группа Rubytech и Positive Technologies сотрудничают с 2025 года: в июне на конференции ЦИПР 2025 компании подписали меморандум по переводу объектов КИИ на доверенные ПАК Скала^р. В декабре того же года к ним присоединился НИУ МЭИ: стороны договорились о разработке семейства ПАК для промышленных сетей и цифровых двойников на базе НППА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Энергосбытовый холдинг из числа крупнейших меняет старую биллинговую систему на «1С»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290