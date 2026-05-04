«Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации

Пилотный проект Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по использованию электронных международных транспортных накладных (e-CMR) переходит в практическую стадию. Об этом CNews сообщил представитель «Газинформсервиса». Как отметили в компании, именно сервисы подтверждения действительности электронных подписей доверенных третьих сторон (ДТС) стали ключевым элементом для подтверждения юридической значимости документов, подписанных электронными подписями пяти разных стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

В рамках пилотного проекта перед участниками была поставлена задача по юридически значимому подписанию электронных документов. «Газинформсервис», выступая в роли оператора сервиса проверки иностранной электронной подписи на базе своего аккредитованного удостоверяющего центра, со своими партнёрами в странах ЕАЭС — ЗАО «ЭКЕНГ» (Армения), РУП «НЦЭУ» (Белоруссия), АО «НИТ» (Казахстан), ОАО «Тундук» (Киргизия) — создали трансграничную сеть операторов сервиса проверки иностранной электронной подписи, обеспечив надёжную работу инфраструктуры доверия электронным юридически значимым документам в сегментах B2B и В2G. В основе сети ДТС — протокол сервиса проверки электронной подписи в соответствии с международными рекомендациями RFC 3029 “Data Validation and Certification Server Protocols”, причём «Газинформсервис» и «Тундук» используют общую реализацию этого протокола на основе программного комплекса Litoria DVCS, разработанного компанией «Газинформсервис», а коллеги в Армении, Белоруссии и Казахстане используют собственные реализации этого протокола.

«Пилотный проект по электронным транспортным накладным, проводимый Евразийской экономической комиссией, предполагает много новых параметров в реализации трансграничного ЭДО, по сравнению с уже решёнными задачами в этой проблемной области. Мы впервые подписываем электронными подписями пяти разных стран xml-документ в согласованном участниками проекта и стандартизированном на уровне СЕФАКТ ООН формате e-CMR. На сегодня пространство доверия электронным подписям в сегменте B2B, благодаря этому проекту, на разных направлениях находится в режимах от промышленной эксплуатации до тестирования. Важную координирующую функцию выполняет Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК, за что мы очень благодарны нашим уважаемым коллегам», — отметил советник генерального директора, начальник удостоверяющего центра компании «Газинформсервис» Сергей Кирюшкин.

В настоящее время перевозчики стран ЕАЭС, выразившие заинтересованность в участии в проекте, готовятся к проведению первых рейсов, которые запланированы на первое полугодие 2026 г. Участники рабочей группы также обсуждают внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты для полноценного перехода к применению e-CMR на всём пространстве союза.

Необходимая цифровая инфраструктура для реализации проекта уже сформирована, а операторы электронного документооборота и доверенной третьей стороны завершают отладку информационного взаимодействия.

«Реализация пилотного проекта должна не только подтвердить технологическую возможность передачи нашего электронного перевозочного документа, но и обеспечить прочную основу для внедрения e-CMR в перевозочный процесс», — сказал Рустан Дженалинов, директор Департамента по транспорту и инфраструктуре ЕЭК.