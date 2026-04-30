Интерес к облачным базам данных вырос втрое — данные SpaceWeb

Хостинг-провайдер SpaceWeb зафиксировал увеличение числа пользователей DBaaS на 280% за два года. Небольшие компании, веб-разработчики и продуктовые команды стали чаще выбирать готовые облачные решения вместо ручного администрирования баз данных, где не нужно думать про бэкапы, обновления и мониторинг. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

DBaaS представляет собой управляемую базу данных в облаке. С этим сервисом пользователь за пару кликов получает готовый экземпляр реляционной системы управления базами данных PostgreSQL или MySQL. Провайдер сам занимается поддержкой, резервным копированием и администрированием сервера.

Наиболее популярная конфигурация DBaaS включает одно ядро CPU, 1 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ диска — это минимально базовые настройки, которые выбирают 73% пользователей SpaceWeb. Таких мощностей и ресурсов достаточно для надежной работы сайтов, интернет-магазинов, CRM, тестовых сред и прототипов. Нагрузка предсказуемая, и главное преимущество в том, что разработчики освобождаются от инфраструктурной рутины.

«Тренд на облачные базы данных продолжает расти. Вслед за сайтами в облако переезжают клиентские кабинеты, сервисы бронирования, внутренние панели и даже небольшие ИИ-приложения. Большинство пользователей выбирают базовую конфигурацию для тестов и старта пилотов — им важна предсказуемость и минимальный порог входа», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Выбор системы управления базами данных продолжает показывать сдвиг в пользу PostgreSQL — его выбирают 75% пользователей под сложные приложения с JSON, геоданными, аналитикой и нетривиальной бизнес-логикой. А 25% аудитории предпочитают оставаться на MySQL — для запуска классических веб-сценариев на популярных движках, где важны простота и совместимость.

Преобладание спроса на PostgreSQL показывает, что даже небольшие проекты все чаще строятся как полноценные приложения с расчетом на рост данных, усложнение логики и дальнейшее масштабирование ИТ-проектов.