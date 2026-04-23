«Информтехника» выпустила SDK для встраивания корпоративного мессенджера «МиниКом-PING» в сторонние приложения

Группа компаний «Информтехника», российский разработчик и производитель систем корпоративной связи, представила SDK для встраивания функций корпоративного мессенджера «МиниКом-PING» в сторонние приложения и цифровые платформы. Решение ориентировано на разработчиков корпоративных порталов, сервисных платформ, приложений для поддержки клиентов и партнерских кабинетов, где коммуникации могут быть встроены в основной пользовательский сценарий. Об этом CNews сообщили представители «Информтехники».

SDK PING включает библиотеки для интеграции чата, голосовой связи, видеозвонков, конференций и инструментов совместной работы в интерфейс стороннего продукта без разработки собственной коммуникационной платформы. Коммуникации становятся частью интерфейса продукта, отвечая на рыночный запрос на нативные каналы связи в бизнес-системах, где сотрудники, клиенты и партнеры уже работают каждый день.

Решение поддерживает white label-подход с адаптацией под фирменный стиль уже существующего продукта. Модульная архитектура позволяет поэтапно наращивать функциональность, включая справочники контактов, каналы, звонки, чат-боты, интеграции с внешними системами и аналитикой.

Платформа «МиниКом-PING» ориентирована на корпоративное использование и включает механизмы шифрования трафика, контроля доступа и работы в защищенном закрытом контуре. С SDK PING партнер получает готовую безопасную коммуникационную основу для встроенного использования в бизнес-приложении: обсуждения задач, обмена файлами, созвонов и видеосвязи. Встроенные коммуникации позволяют не выводить пользователя во внешний мессенджер и не разрывать рабочий сценарий, что повышает удобство, управляемость и защищенность цифрового процесса.

Для ИТ-команд решение SDK PING дает — ускорение разработки: готовые библиотеки сокращают объем инженерных работ и уменьшают time-to-market — нет необходимости строить коммуникационный стек самостоятельно. И предсказуемость качества: вместо самописного мессенджера с неопределенной нагрузкой, безопасностью и поддержкой в продукт встраивается зрелое решение, рассчитанное на корпоративную эксплуатацию.

«Разработчикам больше не нужно с нуля проектировать чат, звонки, видеоконференции и заниматься поддержкой всех этих компонентов. SDK PING позволяет встроить в собственную систему готовый корпоративный мессенджер с защищенной связью и широким модульным функционалом», – сказал руководитель направления унифицированные коммуникации «Информтехники» Иван Горбачев.