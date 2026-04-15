Компания «Интерпроком» представляет платформу «Аксиома-М» для быстрой разработки мобильных приложений

Компания «Интерпроком» объявляет о выходе платформы «Аксиома-М», которая предназначена для быстрой и эффективной разработки мобильных приложений, что позволяет предприятиям ускорить цифровую трансформацию в условиях дефицита ИТ-кадров. Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком».

Создание платформы стало еще одним важным шагом в развитии экосистемы средств разработки ЕАМ-платформы «Аксиома». «Аксиома-М» обеспечивает единые стандарты разработки, гибкую кастомизацию интерфейсов и позволяет создавать качественные приложения с меньшими затратами, оперативно улучшая пользовательский опыт в соответствии с меняющимися ожиданиями клиентов.

«Ускорение цифрового бизнеса становится серьезным вызовом для ИТ-руководителей: необходимо резко увеличить скорость разработки при дефиците кадров и оптимизации затрат. «Аксиома-М» решает эту задачу, позволяя создавать приложения с помощью инструментов с минимальным кодом, что снижает нагрузку на разработчиков и ускоряет вывод продуктов на рынок», — сказал Леонид Винокуров, вице-президент по развитию бизнеса компании «Интерпроком».

Возможность быстро модернизировать устаревшие приложения и внедрять новые современные цифровые решения создает условия для повышения внутренней эффективности предприятия, ускорения инноваций и трансформации рабочих процессов.

Платформа позволяет создавать как прогрессивные веб-приложения (PWA), так и нативные мобильные приложения любого уровня сложности, используя единую кодовую базу. Создав прикладное ПО один раз, заказчик может развернуть его на различных мобильных платформах.

«Аксиома-М» построена на основе трехуровневой архитектуры, обеспечивающей разделение ответственности между отображением, логикой и данными. В ней реализованы два режима работы: мобильный онлайн-клиент для любой системы на базе «Аксиома» и автономная мобильная платформа для работы без доступа к сети.

Интерфейсы приложений создаются с помощью быстрой визуальной сборки из готовых подключаемых компонентов и шаблонов.

«Аксиома-М» поддерживает работу мобильных устройств под управлением отечественной операционной системы, обеспечивает многоуровневую безопасность, консолидацию платформ разработки, автоматизированное тестирование, мультиязычность, возможность использования NFC, QR-кодов и штрихкодов, предоставляет встроенный бэкенд-сервис для подключения к REST/SOAP API, базам данных и унаследованным системам и ряд других возможностей.

Платформа обеспечивает весь жизненный цикл разработки, что позволяет предприятиям быстро внедрять мобильные решения, сокращать затраты и обеспечивать бесперебойную работу сотрудников даже при отсутствии сети.

«Аксиому-М» отличают универсальность, архитектурная прозрачность, адаптивность и простота разработки, что гарантирует получение целевого результата быстро, эффективно и качественно.



