«Эвотор» представляет новую кассу самообслуживания, созданную для российского ритейла

ИТ-компания «Эвотор» выпустила собственную модель кассы самообслуживания (КСО), разработанную с нуля с учетом специфики российского рынка и потребностей современного ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

«Разработка собственной модели КСО стала ответом «Эвотора» на запрос со стороны ритейла на КСО нового типа, с лаконичным современным дизайном, хорошей эргономикой и гибкостью программной платформы, ― сказал Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений ИТ-компании «Эвотор». ― На российском рынке в основном представлены конструкции КСО с навесной периферией, которая влияет на дизайн, эргономичность и эстетику не только устройств, но и внешнего вида магазина. Такой подход обусловлен тем, что на российский рынок везут и адаптируют решения из-за рубежа. Модель и подходы «Эвотора» используют другой принцип ― собственный дизайн устройств для российского рынка и встроенная периферия. Расположение модулей мы определили в ходе масштабных закрытых тестов функциональности КСО, процессов сканирования и оплаты, чтобы конструктивное решение было удобным как для покупателей в магазине, так и для внедрения и техподдержки со стороны ритейла. Наша главная задача дать бизнесу не только современное и функциональное решение, а еще и сделать магазин привлекательным местом, где хочется покупать».

Новая модель кассы самообслуживания «Эвотора» спроектирована и разработана с нуля, с учетом мировых трендов в оборудовании для ритейла и специфики российской розницы.

Моноблочная конструкция со встраиваемой в корпус периферией (фискальный регистратор, пинпад, сканер). Благодаря этому внешний вид устройства остается лаконичным и эстетичным.

Модульная структура, универсальность и быстрота монтажа. Конструкция КСО позволяет подключить до девяти моделей самых распространенных фискальных регистраторов и разные модели пинпадов. Ритейлеры могут использовать уже имеющееся оборудование и быстро менять компоненты.

Высокое качество материалов. В производстве КСО используются высококачественный износостойкий и антивандальный металл.

Современная аппаратная платформа, рассчитанная на быстродействие при высоких нагрузка (процессор с частотой 2,2 ГГц, дисплей с поддержкой Full HD‑разрешения и две встроенные 8‑мегапиксельные камеры)

Эргономика. Пинпад расположен на удобной высоте для быстрой оплаты биометрией, а сканер ― для считывания штрихкодов.

Напольный и настольный варианты конструкции.

Готовое ПО . В базовой комплектации КСО работает на «Эвотор» ОС на базе Android ― приложение «Киоск», его функциональность «закрывает» все необходимые задачи ритейла.

Минимально короткий клиентский путь ― покупатель сможет закончить продажу за два клика на экран.

Настраиваемый интерфейс. В личном кабинете пользователя в разделе администрирования можно адаптировать темы и цветовую гамму, изменять кнопки, иллюстрации, настраивать рекламу и др.

Поддержка разных операционных систем. Кроме готового ПО «Киоск» на «Эвотор» ОС, пользователи также могут использовать готовые конфигурации на Windows и Linux.

Открытость и гибкость архитектуры. Открытый API «Эвотора» позволяет ритейлеру подключать собственные разработки, сервисы на базе ИИ, настраивать персонализацию сервисов, использовать большие данные и аналитику для повышения конверсии и среднего чека. Независимые разработчики также могут написать приложения для КСО.

