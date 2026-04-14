«Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF

Продукт «Континент TLS-сервер» версия 2.7.1.348 («Континент Web») успешно прошел сертификационные испытания ФСТЭК России. Согласно сертификату соответствия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности».

Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защита от L7 DDoS; валидация JSON, XML, MultiPart, GraphQL, YAML, HTTP; логирование и аудит.

Эта версия также имеет сертификат ФСБ России №СФ/114-5391 как СКЗИ классов КС2/КС3. Данный набор сертификатов позволяет легитимно использовать продукт для защиты веб-приложений, в том числе анализировать трафик по алгоритмам шифрования ГОСТ.