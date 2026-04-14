Разделы

Безопасность
|

«Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF

Продукт «Континент TLS-сервер» версия 2.7.1.348 («Континент Web») успешно прошел сертификационные испытания ФСТЭК России. Согласно сертификату соответствия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности».

Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защита от L7 DDoS; валидация JSON, XML, MultiPart, GraphQL, YAML, HTTP; логирование и аудит.

Эта версия также имеет сертификат ФСБ России №СФ/114-5391 как СКЗИ классов КС2/КС3. Данный набор сертификатов позволяет легитимно использовать продукт для защиты веб-приложений, в том числе анализировать трафик по алгоритмам шифрования ГОСТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

