Компания «Универсальные пищевые технологии» автоматизировала документооборот на базе Docsvision и решений RKIT

RKIT, ИТ-интегратор Docsvision, внедрил систему цифровизации договорной деятельности и базового делопроизводства для компании «Универсальные пищевые технологии» — производителя чая («Золотая Чаша», Kioko и др.) с 25-летним опытом и мощностями на 7 тыс. кв. м производства и 12 тыс. кв. м складов. Проект устранил разрозненный ручной документооборот, интегрировал Docsvision с сервисами «Контур» и «1С», обеспечив полный контроль жизненного цикла документов на платформе Linux/PostgreSQL в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители ООО «РКИТ».

Ситуация и подготовка к проекту

До обращения в RKIT в компании «Универсальные пищевые технологии» документы формировались частично в «1С» и на бумаге, без единого архива и системной фиксации решений. Отсутствовали унифицированные маршруты, интеграции с внешними сервисами, что вызывало риски ошибок и задержки.

Предпроектная работа заказчика заложила основу оптимизации. Директор по информационным технологиям «Универсальные пищевые технологии» Евгений Павлов: «Были проведены внутренние интервью, описаны текущие процессы, выявлены реальные центры принятия решений. В результате была сформирована матрица согласования, которая описывала, какой компания хотела видеть систему».

Проектное решение

Оцифрована работа с договорами. Цепочка до договора (поиск партнера, переговоры, подготовка условий), договоры, дополнительные соглашения и сопутствующие документы объединены в целостную структуру.

Автоматизирована работа с бумажными и машиночитаемыми доверенностями. Выпуск, согласование, подписание и регистрации переведены в электронный формат с использованием «Контур.Доверенности».

Настроены маршруты согласования для договоров (доходные, расходные, NDA), служебных записок, входящих/исходящих документов с гибкими сценариями ЭП/бумаги.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных
Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных Цифровизация

Реализованы интеграции с «Контур.Диадок» для обмена юридически значимыми электронными документами и с «Контур.Фокус» для проверки контрагентов.

Настроена критически важная интеграция с «1С» для просмотра статусов договоров прямо в бухгалтерии.

Результат

Выполнены требования к импортозамещению: система развернута в среде операционной системы Linux и СУБД PostgreSQL. Сокращено время согласования, исключены ошибки и влияние человеческого фактора, обеспечена прозрачность и юридическая значимость документов. По словам Евгения Павлова, матрица процессов оптимизирована за 10+ итераций, создана база для масштабирования (AI, КЭДО). Система находится в промышленной эксплуатации на технической поддержке RKIT.

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/