На рынок вышла платформа мониторинга для малого и среднего бизнеса

Цифровой бизнес теряет деньги не только в момент крупного сбоя. Гораздо чаще выручка снижается из-за менее заметных проблем: медленного оформления заказов, нестабильной работы внешних интеграций и других деградаций, которые ухудшают клиентский опыт и влияют на конверсию. Именно для таких сценариев компания «Перфоманс Эксперт» вывела на рынок «АппОптиму» — платформу мониторинга цифровых сервисов, от которых зависит выручка в электронной коммерции.



Решение для контроля производительности

Продукт контролирует производительность интернет-магазинов, мобильных приложений, платёжных сценариев, программ лояльности, внешних интеграций и других цифровых сервисов, влияющих на продажи и клиентский опыт.

Почему бизнес теряет деньги даже без крупных сбоев

В последние годы рынок цифровых сервисов развивался за счёт активных инвестиций в инфраструктуру и разработку. Вместе с этим усложнялся и подход к мониторингу — крупные компании внедряли комплексные решения, рассчитанные на глубокую аналитику ИТ-систем. Однако этот уровень функциональности нужен не всем.

Для малого и среднего бизнеса, а также быстрорастущих онлайн-проектов, актуальна другая задача: понятный и достаточный контроль цифровых операций без внедрения дорогостоящих платформ.

На практике компании этого сегмента часто используют набор разрозненных инструментов, в том числе решения на основе открытого кода. Такой вариант базово помогает с мониторингом, но не даёт целостной картины происходящего, усложняет интерпретацию данных, усиливает зависимость от ИТ-команды и не позволяет напрямую связать технические метрики с бизнес-результатом.

Как устроена платформа

«АппОптима» создавалась как решение, закрывающее этот разрыв. Ключевой фокус продукта — контроль пользовательских сценариев и их влияния на бизнес-показатели. Даже незначительное замедление оформления покупок, ошибки в оплате, сбои интеграций с доставкой, нестабильная работа промо-механик или внешних API могут приводить к росту числа неудачных операций, снижению конверсии и прямым потерям выручки. Для электронной коммерции такие риски особенно чувствительны. Поэтому здесь важно быстро понять причину проблемы без сложной аналитики и длительного разбирательства.

В основе «АппОптимы» лежит подход, который объединяет данные о работе приложений, пользовательских сценариев, интеграций и инфраструктуры в единую систему наблюдаемости. Таким образом, бизнес получает целостное представление о состоянии цифровых сервисов без необходимости строить сложную архитектуру мониторинга из множества отдельных инструментов.

Отдельный акцент в продукте сделан на использовании технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы помогают выявлять аномалии, ускорять поиск первопричин и сигнализировать о потенциальных проблемах на ранней стадии. При этом механизмы встроены в систему и призваны упростить работу команды, а не стать отдельным слоем сложной аналитики.

Кому подойдёт новый подход и в каких форматах доступно решение

Решение даёт бизнесу практический результат от мониторинга: помогает раньше замечать деградации и снижать потери от сбоев без избыточных затрат на масштабирование инфраструктуры и поддержку.

«АппОптима» доступна в форматах по подписке (SaaS) и для развертывания во внутреннем контуре предприятия, что позволяет адаптировать платформу под разные сценарии использования — от небольших интернет-магазинов до крупных организаций с повышенными требованиями к безопасности и размещению данных.

Решение закрывает потребности малого и среднего бизнеса

По замыслу разработчиков, современные подходы к мониторингу и наблюдаемости становятся доступнее для компаний, которые раньше откладывали их внедрение из-за стоимости или сложности.

В «Перфоманс Эксперт» связывают запуск продукта с изменением структуры рынка и ростом спроса на более прикладные и экономически оправданные инструменты.

«Сегодня бизнесу важно понимать, как производительность цифровых сервисов влияет на конверсию, продажи и клиентский путь. Раньше полноценные решения мониторинга производительности приложений (Application Performance Monitoring) и наблюдаемости (observability) были доступны в основном крупным компаниям. Малый и средний бизнес либо обходился набором инструментов на основе открытого кода, либо совсем не имел системы наблюдаемости. Но ситуация изменилась: этому сегменту нужен понятный, быстрый и экономически рациональный способ контролировать критичные онлайн-сценарии. «АппОптима» создавалась как продукт, который даёт необходимый уровень без лишней сложности enterprise-подхода» — отметили в «Перфоманс Эксперт».

Подробнее о возможностях платформы и сценариях применения на сайте «АппОптима».