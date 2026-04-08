Разделы

ПО Софт
|

Служба каталогов Multidirectory совместима с платформой Tantor

«Мультифактор» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — службы каталогов Multidirectory версии 2.7.0e-01 и Платформы Tantor версии 6.1.2. Результаты испытаний подтверждены официальным сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке аутентификации по протоколу легковесного доступа к каталогам (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP).

Совместимость службы каталогов Multidirectory с Платформой Tantor повышает эффективность управления учетными записями, улучшает безопасность корпоративных сетей, снижает затраты на инфраструктуру и усиливает гибкость бизнеса, позволяя быстрее адаптироваться к рыночным условиям и поддерживать высокие стандарты кибербезопасности.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

Платформа Tantor — российская платформа управления корпоративными базами данных на основе PostgreSQL, обеспечивающая мониторинг ключевых метрик производительности, автоматическую адаптивную настройку кластера и выполнение задач обслуживания через графический интерфейс. Решение включено в Реестр отечественного ПО Минцифры России.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

«Подтверждение совместимости службы каталогов Multidirectory и Платформы Tantor — это значимый шаг для российского рынка информационных технологий. Интеграция этих решений позволяет компаниям централизованно управлять учетными записями, оперативно реагировать на инциденты и выстраивать многоуровневую защиту корпоративных данных. Такой подход не только повышает уровень кибербезопасности, но и оптимизирует затраты на ИТ-инфраструктуру, делая бизнес более гибким и устойчивым к внешним вызовам. Совместимость Multidirectory и Tantor — пример синергии отечественных продуктов, способствующих цифровой независимости и развитию российских компаний», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Интеграция Платформы Tantor со службой каталогов Multidirectory открывает перед корпоративными заказчиками новые возможности для построения отказоустойчивой и безопасной инфраструктуры. Совместимость по протоколу LDAP позволяет использовать привычные механизмы аутентификации и централизованного управления доступом при работе с PostgreSQL, что критически важно для компаний, мигрирующих с зарубежных решений. Вместе с Multidirectory мы обеспечиваем не только технологическую целостность, но и снижение операционных рисков», — сказал директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс» Алексей Кулаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/