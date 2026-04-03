Бизнес планирует наращивать инвестиции в ИИ и дата-офисы

Согласно исследованию VK Tech и агентства MARC, ИИ стал катализатором трансформации всей экосистемы работы с данными: 74% компаний планируют инвестировать в ИИ-решения в ближайшие два года, а 71% — увеличить бюджеты дата-офисов уже в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Онлайн-опрос охватил 154 компании крупного бизнеса из торговли, e-commerce, промышленности, девелопмента и других отраслей. Большинство респондентов — бизнес с годовым оборотом от 10 млрд руб, где объем структурированных данных в среднем достигает 260 ТБ и ежегодно увеличивается примерно на 50 ТБ.

В ближайшие два года компании планируют вкладываться в ИИ-агенты (62% опрошенных), машинное обучение (53%) и технологии генеративного ИИ и LLM (51%). За каждым из этих направлений стоит запрос на инфраструктуру: чтобы ИИ-агент работал быстро и безопасно, нужны отказоустойчивые хранилища, единые дата-платформы и инструменты управления качеством данных. Именно поэтому 45% компаний называют внедрение AI/LLM-решений ключевой задачей дата-офиса, 40% фокусируются на модернизации data-инфраструктуры, а еще 39% — на повышении качества и защищенности данных.

«Компании воспринимают ИИ уже не как отдельный эксперимент, а как часть широкой трансформации работы с данными. Это видно по нескольким сигналам: бизнес закладывает заметные бюджеты на AI, параллельно усиливает дата-офис, модернизирует инфраструктуру и повышает требования к качеству и защищенности данных. На этом фоне будет расти спрос на инструменты хранения данных, в том числе на S3-совместимые объектные хранилища и единые дата-платформы на архитектуре lakehouse. Для бизнеса это способ одновременно сдерживать затраты на масштабирование, снижать инфраструктурную сложность, повышать качество данных для аналитики и ИИ-сценариев», — сказала директор по продуктам направления дата-сервисов VK Tech Екатерина Канунникова.

Сценарии применения ИИ также подтверждают инфраструктурный фокус. Сегодня бизнес использует искусственный интеллект прежде всего для повышения операционной эффективности (51% респондентов), аналитики и BI (44%), маркетинга и персонализации (39%). Но главный вызов для компаний — безопасность данных (45%), за ним следуют контроль качества (34%) и рост требований к технологическому стеку (32%). В такой ситуации инвестиции в инфраструктуру становятся не опциональными, а обязательными для реализации ИИ-потенциала.

