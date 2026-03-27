Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» установил современное оборудование в Малоярославецком районе Калужской области

Инженеры «МегаФона» ввели в строй новую базовую станцию вблизи железнодорожной станции Ерденево в Малоярославецком районе Калужской области. Современное оборудование обеспечило новый уровень голосовой связи и 4G-интернет на скорости до 40 Мбит/с для абонентов среди местных жителей, дачников и путешественников.

Теперь пользователи в зоне действия базовой станции могут комфортно общаться в мессенджерах, пользоваться онлайн-банкингом, маркетплейсами, госпорталами и навигаторами. Благодаря сочетанию нескольких частотных диапазонов сеть выдерживает большие нагрузки и поддерживает высокую скорость, с которой можно смотреть фильмы онлайн, делиться контентом и общаться по видеосвязи.

Оценить новый уровень связи уже могут местные жители в районе ж/д станции, а также туристы, пассажиры электричек КалугаМосква, автомобилисты на пролегающей рядом трассе М-3 и дачники в ближайших СНТ.

Кроме того, в районе ж/д станции абонентам «МегаФона» стали доступны звонки по технологии VoLTE, обеспечивающие кристально чистый звук и позволяющей одновременно разговаривать и пользоваться цифровыми сервисами.

Расширение покрытия сети «МегаФона» в Калужской области идёт в ногу с ростом турпотока. В 2025 г. регион посетили 4,1 млн человек, и он стал двенадцатым по индексу туристической привлекательности в России. На фоне рекордного спроса реализуются масштабные проекты: вблизи Ерденево ведётся строительство крупного гостиничного комплекса с мини-зоопарком.

«Мы видим, как активно раскрывается туристический потенциал области, и наша задача — обеспечить цифровую инфраструктуру соответствующего уровня. Гости ожидают современного сервиса не только в отелях, но и на природе. Запуск базовой станции в Ерденево — наш вклад в комфорт путешественников и поддержка ключевых точек роста региона», — отметил директор «МегаФона» в Калужской области Дмитрий Сенигов.

Деревня Ерденево расположена в Малоярославецком районе Калужской области — это территория с богатой историей и живописной природой, где сохранились памятники Отечественной войны 1812 г., развиваются экологические маршруты и агротуризм.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Наука

Показать еще
