Студенты МГПУ будут разрабатывать голосовых и текстовых роботов на базе DialogOS

Компания «Наносемантика» при поддержке фонда «Московский инновационный кластер» проведет пилотное тестирование, ориентированное на внедрение в российских вузах прикладных инструментов на основе ИИ. С их помощью студенты смогут не только изучать теорию, но и самостоятельно разрабатывать и тестировать нейросетевые решения.

По прогнозам аналитиков, уже к 2030 г. ИИ станет ключевым элементом цифровой экономики и будет обеспечивать до 15% мирового ВВП. Для России это окно возможностей ‒ прежде всего в промышленном ИИ и компьютерном зрении. Однако реализовать этот потенциал без подготовки специалистов невозможно. По мере роста числа образовательных программ возрастает запрос на современные прикладные платформы, позволяющие обучать студентов созданию коммуникативного ИИ с использованием реальных бизнес-инструментов.

Практическим шагом для решения этой задачи стало проведение пилотного тестирования при грантовой поддержке фонда МИК, что позволило реализовать образовательный проект в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). В рамках апробирования диалоговой платформы DialogOS, студенты освоят разработку и тестирование голосовых и текстовых ботов, научатся анализировать пользовательские диалоги и работать с данными, необходимыми для развития коммуникативного ИИ. Поддержку участникам обеспечат обучающие видеоматериалы и очные вебинары от экспертов «Наносемантики». Руководитель отдела компьютерной лингвистики Анна Власова и директор по продуктам Григорий Шершуков поделятся практическим опытом и расскажут о реальных подходах к созданию диалоговых систем.

«Московские инновации в сфере искусственного интеллекта ‒ одно из ключевых направлений, которые Московский инновационный кластер последовательно поддерживает и помогает масштабировать. Такие решения требуют проверки в реальных условиях. В рамках пилотного тестирования мы предоставляем компаниям доступ к федеральным, коммерческим и городским площадкам, где они также могут напрямую взаимодействовать с крупными заказчиками. Для ИИ-решений это особенно важно: именно доступ к реальной инфраструктуре позволяет перейти к их полноценному практическому внедрению, – сказал Максим Власов, заместитель генерального директора фонда МИК.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

DialogOS ‒ профессиональная платформа для разработки интеллектуальных диалоговых роботов. Она объединяет инструменты для сценарного дизайна, обучения, мониторинга и интеграции с внешними системами, включая цифровых аватаров. Платформа поддерживает 40 языков и опирается на обширную базу знаний: более 3,6 тыс. диалоговых сценариев, свыше 5 тыс. специализированных словарей и более 3 млн адаптивных вопросов.

Сабина Спирина, генеральный директор «Наносемантики», сказала: «Для «Наносемантики» партнерство с Московским инновационным кластером имеет стратегическое значение: мы надеемся совместно выстроить понятный и прикладной путь в профессию для будущих специалистов. Проект важен тем, что студенты будут работать с диалоговой платформой, которая уже применяется в крупном бизнесе, и получать навыки, востребованные на рынке. Мы рассчитываем, что такой формат обучения поможет сократить разрыв между академическими знаниями и реальной практикой и станет основой для дальнейшего развития кадров в сфере разговорного ИИ».

Карта: На чем построены российские системы управления виртуализацией

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

Уходить в курьеры пока рано. В российских ИТ найдена отрасль с бешеным ростом зарплат – почти на 100 тыс. руб. за год

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
