Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock

Компании «Газинформсервис» и «Конфидент» в рамках технологического партнерства создали комплексный импортонезависимый стек для высокозащищенной обработки данных, объединяющий возможности СУБД «Ятоба» и средств защиты информации (СЗИ) семейства Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

СУБД «Ятоба» ориентирована на использование в системах с повышенными требованиями к безопасности, включая государственные информационные системы, критическую информационную инфраструктуру, ОПК и корпоративные хранилища чувствительных данных. В свою очередь продукты «Конфидент» обеспечивают доверенную и контролируемую среду исполнения, сертифицированную по требованиям российских регуляторов.

Партнерство позволяет формировать решения, соответствующие российскому законодательству в области ИБ: требованиям ФСТЭК России, 187-ФЗ (КИИ), Приказу по защите ГИС и ИСПДн (Приказ ФСТЭК России № 117). Для заказчика это означает упрощение процедуры аттестации систем, сокращение количества необходимых компенсирующих мер и минимизацию доработок под требования проверяющих органов.

Совместное использование продуктов позволяет создать бесшовную архитектуру безопасности — от уровня аппаратной платформы до прикладного ПО, а именно: использование СУБД в доверенной и контролируемой среде; защита от несанкционированного доступа на уровне ОС и процессов СУБД; снижение рисков инсайдерских и системных угроз; подтвержденная совместимость и стабильность работы решений; сокращение числа компенсирующих мер при проектировании ИБ.

Партнерство способствует развитию отечественной экосистемы защищенного ПО. Совместная работа компаний предлагает рынку полностью протестированный, стабильный технологический стек. Также повышает доверие со стороны ИБ-департаментов за счет подтвержденной совместимости решений и обеспечивает долгосрочную поддержку и эволюцию продуктов с учетом меняющихся требований регуляторов.

Это стратегический шаг в реализации политики импортозамещения, позволяющий крупному бизнесу и госсектору переходить на российское ПО без потери качества защиты. Технологическая совместимость между ЕЦУ Dallas Lock ООО «Конфидент» и СУБД «Ятоба» ООО «Газинформсервис» позволяет создать защищенную, сертифицированную и конкурентоспособную платформу обработки данных, востребованную в госсекторе, КИИ и крупных корпоративных проектах.

«В настоящий момент, когда наблюдается увеличение количества хакерских атак на организации в Российской Федерации, контроль безопасности всей ИТ-инфраструктуры становится задачей высшего приоритета. Использование сертифицированной защищенной СУБД «Ятоба» в составе совместного решения с ЕЦУ Dallas Lock дает гарантию службе информационной безопасности в надежном хранении информации внутри программного комплекса», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту «Ятоба» компании «Газинформсервис».

«На фоне усиливающегося натиска киберпреступности становится жизненно важно надежно обезопасить всю ИТ-инфраструктуру. Встраивание сертифицированной СУБД «Ятоба» в комплексное решение Dallas Lock предоставляет отделам информационной безопасности абсолютную уверенность в сохранности своих данных в условиях современной программной среды», — сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу и технологическому партнерству компании «Конфидент».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

