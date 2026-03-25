Совместимость серверов Inferit RS (кластер «СФ Тех» ГК Softline) с системой защищенной виртуализации zVirt поможет строить доверенные инфраструктуры

Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Orion soft протестировали серверы Inferit RS на совместимость с защищенной средой виртуализации zVirt. Испытания прошли успешно: теперь решения можно совместно использовать в ИТ-инфраструктурах с высокими требованиями к безопасности. Это усиливает технологическую независимость российских компаний и отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Система защищенной виртуализации zVirt — отечественная разработка, обеспечивающая централизованное управление серверами, виртуальными машинами, хранилищами и сетевыми объектами. Решение обладает крупнейшей инсталляционной базой в стране — более чем 13 600 хостов. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

Испытание системы проводилось на серверах Inferit серии RS на базе процессоров Intel. В ходе тестирования специалисты провели функциональные и нагрузочные испытания. Результаты тестирования подтвердили заявленные характеристики совместного решения, которое обеспечивает все основные возможности zVirt: централизованное управление виртуализированными ресурсами; онлайн-миграцию — перемещение виртуальных машин без остановки сервисов; высокую отказоустойчивость и поддержку механизмов катастрофоустойчивости; стабильную производительность.

«Масштабирование существующих мощностей, создание катастрофоустойчивых инсталляций, внедрение частных облаков — российские связки “железа” и инфраструктурного ПО используют уже не только для базового импортозамещения. Совместная стабильная и производительная работа zVirt и серверов Inferit RS обеспечивает базу для реализации широкого спектра сценариев развития инфраструктуры», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«Благодаря совместимости наших устройств с системой виртуализации zVirt заказчики “Инферит Техника” могут строить полностью доверенные и масштабируемые виртуальные инфраструктуры. Серверы серии RS демонстрируют высокую производительность и корректную работу со всеми ключевыми модулями системы», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).