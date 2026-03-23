Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM

ИТ-компании Directum и «Лаб СП» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст возможность перейти на полноценный КЭДО. Модуль интеграции создается силами «Лаб СП» на базе ее продукта — «Управление КЭДО для SAP». Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Решение будет поддерживать двусторонний обмен данными по ключевым процессам: подключению сотрудников к КЭДО, обработке их заявлений, планированию и предоставлению отпусков.

«Использование готового модуля существенно упростит интеграцию HR-процессов с системой Directum HR Pro. Кроме того, благодаря типовым сценариям интеграции с провайдерами КЭДО, которые уже реализованы в продукте, сократятся сроки запуска проекта», — сказала Елена Рыкова, коммерческий директор «Лаб СП».

Модуль снизит затраты на техподдержку: он развивается синхронно с Directum HR Pro, а его сопровождение ведется в соответствии со стандартом ISO 9001.

«Ключевое преимущество нового интеграционного решения — в сочетании скорости и гибкости. Благодаря богатому опыту «Лаб СП» в экосистеме SAP, он поможет завершать проекты в сжатые сроки, но не за счет шаблонности. Напротив, мы закладываем в решение тонкую настройку. Это помогает учесть специфику каждого предприятия, делая внедрение по-настоящему индивидуальным», — сказал Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.

Directum — российский разработчик продуктов для цифрового управления компанией. Экосистема продуктов Directum включает решения для управления стратегическими целями, проектами и командами, цифровизации HR-процессов, корпоративных сервисов, а также классических задач СЭД/ECM. Основа продуктов — масштабируемая платформа Directum RX, которая обеспечивает работу десятков тысяч пользователей, включает no/low-code-инструменты адаптации и встроенные ИИ-сервисы.

Решения Directum разработаны в России и входят в реестр отечественного ПО (№4499), при облачной поставке размещаются в ЦОДах на территории Российской Федерации.

«Лаб СП» — российский ИТ-разработчик. Компания создает собственные решения для обеспечения соответствия ИТ-систем законодательным требованиям и расширения их функционала в части управления финансами и логистикой, персоналом, электронным и кадровым электронным документооборотом, а также интеграции систем внутри ИТ-ландшафта. Помимо разработки, «Лаб СП» предоставляет консалтинговые услуги и услуги по внедрению решений для цифровизации HR.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

