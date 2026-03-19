Количество автоматизированных процессов в логистике Ozon увеличится в восемь раз в 2026 году

В 2025 г. компания Ozon в тестовом формате внедрила на складских объектах 3D-сортеры и запустила устройства для бесконтактного измерения габаритов и веса крупногабаритных товаров за несколько секунд. В 2026 г. цифровая платформа намерена масштабировать технологии автоматизации логистики и увеличить количество автоматизированных процессов в восемь раз — для оптимизации складских операций и снижения нагрузки на рынок труда по мере роста логистической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Команда Ozon Tech, состоящая из более 8 тыс. BT-инженеров, работает над совершенствованием технологий по автоматизации складских объектов в собственной робототехнической лаборатории в Иннополисе, Республики Татарстан. На данный момент компания занимается сборкой конвейеров для логистических центров — если в 2024 г. команда самостоятельно оснастила конвейерами четыре склада, в 2025 г. — девять складов, то в 2026 г. маркетплейс планирует полностью закрывать свои потребности в производстве и монтаже конвейеров.

В 2026 г. Ozon увеличит количество автоматизированных устройств на складах — если в 2025 г. было установлено 30 3D-сортерев, то до конца года на логистических объектах будет уже более 330 таких устройств, что повысит производительность компании при сортировке в три раза. Один такой сортер способен обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. посылок в час, что в два-три раза превышает скорость ручной сортировки. В свою очередь, внедрение сортеров для негабаритных и тарных товаров на порядка 100 направлений позволит увеличить количество автоматизированных процессов на сортировке до 90%.

Помимо сортировочных систем на складах Ozon используются грузовые подъемники, ленточные и роликовые конвейеры. Один грузовой подъемник позволяет сократить количество работников на два-три человека. А конвейеры существенно ускоряют процесс перемещения товаров и помогают снизить число работников на более чем 150 человек, что составляет 10% рабочих на транспортировке. Сортировочные системы помогают уменьшить число сотрудников на этой операции до 20 — около 40% персонала на сортировке.

«Собственные разработки Ozon Tech более гибкие, эффективные и рентабельные по сравнению с зарубежными аналогами. Мы планомерно создаем логистическую инфраструктуру следующего поколения, и этот переход неизбежно трансформирует кадровый состав: сокращается потребность в ручном труде, но возникает запрос на инженеров, электронщиков, программистов и робототехников. Например, ИT-система управления складом (WMS) собственной разработки помогает контролировать все процессы на складе. Она включает в себя инвентаризацию, учет поступлений и отгрузок товаров, планирование маршрутов перемещения товаров внутри склада. Благодаря ей возможно уменьшить число сотрудников на 20-30% в административных и логистических отделах склада», — сказал технический директор Ozon Антон Степаненко.

Автоматизация логистики помогает оптимизировать складские процессы и снижать нагрузку на рынок труда в условиях роста логистической инфраструктуры, который связан с увеличением количество онлайн-заказов. Сейчас на логистических объектах Ozon осуществляется на 80% больше операций с товарами, чем годом ранее — 55 млн. А в доставку до клиентов либо в пункты выдачи заказов ежедневно передается более 23 млн отправлений — почти на 65% больше год к году. Площадь логистической инфраструктуры компании в 2025 г. превысила 5 млн кв.м. по полу, увеличившись более чем на 35% год к году. Она включает в себя 51 фулфилмент-центр и более 150 хабов доставки в ключевых регионах страны от Калининграда до Хабаровска.