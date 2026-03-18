TData и Объединенная двигателестроительная корпорация запустили проект по созданию единой платформы управления данными

Компания TData, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», внедряет российскую платформу управления данными в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Проект станет основой для цифровой трансформации одного из ключевых холдингов отечественного машиностроения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

TData предоставит заказчику комплекс решений полного цикла работы с данными, адаптированный под специфику процессов двигателестроения. Основу платформы составят пять продуктов: RT.Warehouse — массивно-параллельная СУБД, RT.WideStore — аналитическая колоночная СУБД, RT.Streaming — платформа для оркестрации потоковых данных, RT.ClusterManager — единый интерфейс управления кластерами и RT.DataGovernance — система управления качеством, доступом и происхождением корпоративных данных. Российская платформа TData обеспечивает высокую отказоустойчивость и безопасность данных, отличается простотой внедрения, гибкостью архитектуры и возможностью масштабирования.

Платформа будет интегрирована с ключевыми корпоративными ИТ-решениями заказчика, включая ERP, мониторинг промышленного оборудования, систему межзаводской кооперации, CRM, а также корпоративную систему управления НСИ. Такая интеграция позволит централизовать данные, устранить разрозненность информационных систем и создать единый источник данных для всех подразделений корпорации. Пилотная фаза проекта завершилась в январе 2026 года, на этом этапе было обработано более 67,7 млн строк данных по одной предметной области.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Вячеслав Христолюбов, директор по цифровой трансформации ОДК: «Создание единой платформы является важным инструментом для управления большими объемами данных, которые охватывают все основные бизнес-процессы. ОДК много лет развивает цифровизацию с применением российских решений, которые показывают высокую эффективность. В течение 2026 г. планируется реализовать основные этапы внедрения единой платформы управления данными, а с 2027 г. провести масштабирование решения как по горизонтали — на предприятия корпорации, так и по вертикали — на новые бизнес-процессы. Внедрением и дальнейшим развитием этого направления занимается инсорсинговая ИТ-структура "ОДК-Цифровые технологии"».

Станислав Лазуков, генеральный директор TData: «Данные — это фундамент для принятия решений в любом бизнесе, тем более, когда речь идет о двигателях для авиации или энергетики. Внедрение платформы полного цикла управления данными позволит инженерам, конструкторам и руководителям корпорации принимать решения на основе единой, проверенной и защищенной информации — от цеха до совета директоров. Мы рады, что ОДК доверила нам построить эту основу».

